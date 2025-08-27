Juan Carlos I recibe mensajes de su nieta en los que le dice que su madre es quien no la deja ir a verlo

Hace mucho tiempo que se viene hablando de que la relación entre Leonor y Juan Carlos I es absolutamente inexistente. Desde que el emérito se marchó al exilio, desde Casa Real han dedicado todos sus esfuerzos en evitar que la heredera al trono y sucesora de Felipe VI se mezcle con un Juan Carlos I que solamente es capaz de generar polémicas a su alrededor por culpa de sus problemas legales con la Hacienda de España y con todas sus amantes, lo que lo obligó a dejar el país para evitar acabar enjuiciado o provocando una importante avería a la Casa Real.

Ante la delicada situación de Juan Carlos I en cuanto a su imagen pública, tanto Felipe VI como Letizia llegaron a la conclusión de que lo mejor era evitar que Leonor fuera vista con su abuelo. Es por este motivo que ya hace dos años que no coinciden ni en Abu Dabi ni ahora que está viviendo en Portugal. Una prohibición que ya no solo hace daño al emérito, sino que no le gusta nada a una Leonor a la que le gustaría mucho poder ver a su abuelo, que sabe que está muy enfermo y pasándolo realmente mal.

Leonor está en contacto con su abuelo

Tal y como aseguran fuentes cercanas a Juan Carlos I, el emérito mantiene contacto directo y constante con su nieta. Ella está convencida de que quiere estar con su abuelo en su etapa final de la vida. Una petición que hasta Felipe VI ha entendido y aceptado. De hecho, ha llegado a dar el visto bueno para que su hija mayor se vea con Don Juan Carlos. Sin embargo, el obstáculo siempre será el mismo: Letizia.

A nadie se le escapa que Letizia no guarda ningún tipo de simpatía por su suegro, considera que es un hombre de pésima calidad y una influencia fatal para todo aquel que lo rodea. Es por todo esto, y porque no le importa lo más mínimo, que no permite que Leonor se junte con su abuelo. Una decisión que Leonor se ha encargado de transmitir a un Juan Carlos I que siempre ha sido consciente de esta realidad.

Así pues, si la Princesa de Asturias no está pasando tiempo al lado de su abuelo, no es porque no lo quiera o porque haya decidido dejarlo tirado en el momento más duro y complicado de su vida. Es porque Letizia se lo está prohibiendo.