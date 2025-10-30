Juan Carlos I revela la otra cara de Letizia y su batalla con el alcohol

Juan Carlos I está listo para romper el silencio. Sus memorias, escritas junto a la periodista Laurence Debray, se publicarán primero en Francia, aunque pronto llegarán traducciones a otros países. En ellas, el exrey no oculta su dolor. La relación con Felipe VI, su propio hijo, está rota. Según él, es inexistente. Se siente traicionado y decide contar su verdad.

En varias entrevistas previas, Juan Carlos explica que se marchó a Abu Dhabi para alejarse del foco mediático y proteger a su hijo. “Para ayudar a mi hijo, busqué un sitio donde los periodistas de mi país no me pudieran encontrar fácilmente”, confiesa. Se muestra herido, decepcionado y aislado. “Verse obligado al desarraigo y al aislamiento al final de la vida no es fácil”, añade. El emérito habla de abandono y de una familia que ya no parece importarle. Sus palabras transmiten nostalgia, pero también cierta amargura: quiere reconciliarse con España, aunque sabe que su relación con Felipe VI está marcada por la incomprensión y el dolor, según publica El Nacional.

El capítulo polémico sobre Letizia

Pero no todo en las memorias es sobre su hijo. El capítulo ocho desata un verdadero terremoto. Juan Carlos dedica palabras a Letizia, revelando episodios que antes ocultó para no dañar su imagen ni la de Felipe VI. Según el emérito, la futura reina tuvo comportamientos imprudentes con el alcohol que podrían haber puesto vidas en riesgo.

Entre los pasajes más impactantes está el relato de un incidente en la A-6. Letizia habría conducido ebria, obligando a los escoltas a actuar para evitar un accidente. Un testigo madrileño confirma la maniobra peligrosa y asegura que fue solo gracias a los coches oficiales que la situación no terminó en tragedia. Juan Carlos deja claro que estos hechos fueron silenciados en su momento, pero ahora siente la necesidad de exponerlos.

Las memorias buscan mostrar una versión humana del exrey: alguien herido, aislado y decepcionado, pero también dispuesto a contar lo que otros callaron. Con estas revelaciones, Juan Carlos I no solo intenta proteger su legado, sino también mostrar la otra cara de una familia marcada por tensiones y secretos. La publicación promete más episodios impactantes que pondrán bajo la lupa a la monarquía española.