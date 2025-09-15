Juan Carlos I se enfrenta a su hija cuando le pide que no viaje a Madrid

Hace varios meses que en Zarzuela se respira un ambiente tan tenso como enrarecido. La decisión de Juan Carlos I de redactar sus propias memorias sin contar con el permiso por parte de su hijo, fue algo que no le gustó ni un pelo a Felipe VI. El Rey de España considera que la decisión de su padre es algo sumamente arriesgado para la integridad de la Casa Real, la cual puede acabar saliendo muy mal parada de esas memorias. Las cuales son, según Felipe VI, el mayor acto de egoísmo que jamás haya hecho un Juan Carlos I al que le importa bastante poco lo que piense su hijo. Cree que merece contar su versión de los hechos.

Todo esto ha acabado provocando que haya una gran disputa interna en la Casa Real de España. Juan Carlos I cree que su hijo está traicionándolo y Felipe, por su parte, cree que su padre ha obrado mal y que eso debe tener consecuencias, siendo la primera la de prohibir absolutamente que Don Juan Carlos vuelva a pisar Madrid en los próximos meses, en especial si acaban saliendo a la luz unas memorias que harán que su nombre vuelva al centro del debate público.

Cristina pide paz en la familia

Ante esta situación, mientras que la infanta Elena está completamente a favor de la decisión de su padre, Cristina ha decidido tomar una posición más central. No quiere que la familia se rompa ni que nadie se haga daño por culpa del orgullo. Es por este motivo que, según cuentan fuentes cercanas, le ha pedido a su padre que evite viajar, por ahora, a Madrid, para no generar males mayores.

Todo esto tiene bajo un grave estrés a Felipe VI y a la reina Sofía, que están hartos de los problemas que está causando un Juan Carlos I absolutamente inaguantable y al que nadie es capaz de contener de ninguna forma. Y Cristina le pide una tregua para que se calmen las aguas, lo que ha llevado al emérito a pensar que también tiene a su hija en contra.

Así pues, hasta Cristina ha comenzado a tener problemas con su padre. Y es que Juan Carlos I ha comenzado a enfrentarse a todo aquel que decida interponerse entre él y sus deseos.