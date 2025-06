Juan Carlos I sufre dolores que le impiden dormir

A pesar de que el equipo médico encargado de velar por la salud de Juan Carlos I se ha hartado a pedirle que no haga esfuerzos físicos y que guarde reposo siempre que pueda, el emérito se niega a seguir las órdenes médicas. Siente que no puede permitir que lo vean como un monarca derrotado y abatido. Necesita satisfacer esa sensación de ser un hombre fuerte y con autoridad. Algo que ha dejado de sentir ahora que no puede caminar y que debe permanecer, durante la mayor parte del día, en una silla de ruedas sin poder valerse por él mismo.

En este sentido, tal y como cuentan las personas más cercanas a Juan Carlos I, el emérito sigue luchando para poder tener una vida con un mínimo de calidad. No quiere pasar el resto de su vida en una silla de ruedas y así se lo ha hecho saber a su equipo médico, que va a seguir trabajando para encontrar algún tratamiento que, como mínimo, permita que Don Juan Carlos viva sin dolor.

El emérito pasa noches enteras sin dormir

Después de aquellos días en los que ha ejercitado de más su pierna izquierda, es cuando Juan Carlos I sufre más las consecuencias de su desmejorado estado físico. Y es que hay ocasiones en las que el dolor es tan fuerte e intenso, que no hay ninguna medicina ni calmante que haga que desaparezca y que pueda dormir. Por lo que requiere la asistencia de un fisioterapeuta, para aliviar las dolorosas sobrecargas que el emérito se ha acostumbrado a sufrir en su maltrecha cadera.

El reposo, la única solución para Juan Carlos I

Según hemos podido saber, la única solución que los médicos han sido capaces de encontrar hasta el momento, ha sido la de dar reposo al tren inferior de Juan Carlos I. Pues, si se mantiene sentado en la silla de ruedas sin hacer ningún tipo de esfuerzo es cuando menos dolores sufre a la hora de acostarse.

Así pues, por su manía de tratar de caminar y de negar la asistencia médica, ha sido que Juan Carlos I ha sufrido unos intensos dolores en la cadera que apenas han dejado que duerma a gusto.