Juan Carlos I sufre una enfermedad degenerativa que solo conoce la familia y allegados

Hasta ahora, lo que ha estado afectando más gravemente a Juan Carlos I han sido los terribles dolores que no le han permitido moverse con un mínimo de facilidad en su día a día. El emérito no es capaz de vivir tranquilo si no se le administra una buena dosis de medicamentos por vía intramuscular y en varias ocasiones a lo largo del día. Una situación que ha acabado provocando que la calidad de vida de Don Juan Carlos haya caído en picado y que haya acabado dependiendo, en gran medida, de la asistencia 24 horas que tiene en sus mansiones de Abu Dabi. Sin embargo, parece que el problema va mucho más allá.

Tal y como aseguran desde El Confidencial Digital, los problemas de Juan Carlos ya no se deben a los efectos producidos por las caídas constantes o por el envejecimiento, sino que el emérito lleva años sufriendo una enfermedad degenerativa que lo está dejando, poco a poco, sin ningún tipo de movilidad. Un problema que desde Casa Real se ha tratado de ocultar, ya que es algo que da mucho reparo a Don Juan Carlos, que no quiere parecer un monarca débil y derrotado. Dicha enfermedad es la artrosis degenerativa.

Un problema con un pasado en la familia Borbón

La realidad es que la artrosis no es nada nuevo en Zarzuela. María de las Mercedes, madre de Juan Carlos I, ya pasó por ella antes de morir y lo pasó realmente mal por culpa de sus efectos. Acabó postrada en una silla de ruedas, dependiendo de las asistencias y con dolores horribles en su cuerpo. Un final que le da auténtico pánico a Don Juan Carlos, que conoce de primera mano lo mal que se puede llegar a pasar.

Ningún tratamiento acaba de servir a Juan Carlos I

El emérito lo ha probado todo para frenar el avance de la enfermedad. Ha visitado las mejores clínicas en Ginebra y Abu Dabi para someterse a los mejores tratamientos del mercado. Sin embargo, nada ha funcionado y la artrosis sigue avanzando en las articulaciones de Juan Carlos I.

Así pues, en Zarzuela ya saben que Juan Carlos I lo va a acabar pasando realmente mal por culpa de la artrosis degenerativa. Una enfermedad que ha heredado de su madre y que puede acabar con la vida del emérito.