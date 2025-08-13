Juan Carlos I tiene cerrado un acuerdo con Iñaki Urdangarin que deja KO a Letizia

Desde que Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina se divorciaron, el que fuera Duque de Palma se ha convertido en uno de los mayores peligros posibles para la estabilidad de la Casa Real. Y es que después de haber pasado tantos años dentro de Zarzuela y de haber entablado buenas relaciones con todos los miembros de la Casa Real, desde Juan Carlos I hasta Letizia, pasando por Felipe VI, la realidad es que Iñaki Urdangarin se las sabe todas y tiene en mente todos y cada uno de los secretos que se esconden detrás de las puertas de la Casa Real. Unas confidencias que, de salir a la luz, pondrían a temblar la monarquía.

Y es que la información es poder y eso Iñaki lo sabe muy bien. Es por este motivo que, desde que firmó el divorcio, comenzó a jugar con la posibilidad de aparecer en todos los medios de comunicación para contar lo que sabe y dejar en jaque a la Casa Real. Una situación que no se podía permitir y que acabó llevando a Juan Carlos I a tomar una decisión muy clara: la de pagar a Iñaki para comprar su silencio y evitar males mayores. Mejor pagar que tener que enfrentarse a un incendio histórico en la monarquía.

Letizia, la que peor parada puede sali

Sin embargo, el acuerdo al que han llegado Juan Carlos I y Urdangarin siempre va a estar supeditado al hecho de que Iñaki vaya cobrando su parte de forma regular. Si hay un día en el que no recibe esos 25.000 euros, todo puede cambiar, la monarquía comenzaría a temblar y Letizia podría salir muy mal parada. Y es que Iñaki se las sabe todas. De modo que, por el bien de todos, no pueden dejar de llenar de dinero las arcas del que fuera Duque de Palma.

En este sentido, hasta el momento, el silencio de Iñaki Urdangarin está garantizado, está hecho de oro y no tiene motivos por los que volverse loco y ponerse a hablar. Sin embargo, cuando el grifo del dinero se cierre, ahí se abre la caja de Pandora.

Así pues, en Zarzuela ya lo saben: gracias al trato entre Juan Carlos I e Iñaki Urdangarin, Letizia y el resto de miembros de la Casa Real pueden vivir tranquilas sabiendo que no van a contar sus más graves secretos.