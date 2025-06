Juan Carlos I tiene implantados dispositivos que lo mantienen vivo

A sus 87 años, Juan Carlos I ya no es el que era. Sus capacidades físicas se han visto muy limitadas a lo largo de los últimos años. Lo que ha hecho que haya cada vez una mayor preocupación en lo que se refiere a la evolución del padre de Felipe VI. Y es que, lejos de responder a los tratamientos a los que se somete, su salud física parece empeorar cada día. De hecho, los dolores llegaron a ser tan intensos, que ha acabado necesitando que le apliquen inyecciones de calmantes para evitar que el dolor sea excesivo.

En este mismo sentido, tal y como se han encargado de revelar fuentes cercanas a la Casa Real, Don Juan Carlos estaría necesitando el uso de varios dispositivos tecnológicos para poder seguir vivo y con una calidad de vida de una mínima calidad. Según revelaron desde Informalia, el emérito necesita hacer uso de audífonos, marcapasos y otros sistemas electrónicos para poder mantener activas sus necesidades vitales y así seguir vivo.

Juan Carlos I ya no es el hombre que era

La realidad es que el mismo Juan Carlos se ha dado cuenta de que ya no es el de siempre. No puede caminar, anímicamente no sonríe ni parece disfrutar del día a día en su vida y, por colmo, más allá de necesitar que unos dispositivos hagan las funciones vitales por él, también ha comenzado a perder muchas de sus capacidades cognitivas. Lo que ha hecho que hasta el propio emérito sienta que su tiempo en vida puede estar llegando a su final. Algo absolutamente dramático para él y para Zarzuela.

De este modo, a pesar de contar con todo tipo de ayuda médica para tratar de hacer que su vida sea lo mejor posible, la realidad es que a Juan Carlos I ya se le está comenzando a hacer cuesta arriba esta parte final de su vida. Y es que si no fuera por la tecnología puntera con la que cuenta, podría no seguir vivo.

Así pues, está siendo mediante el uso de tratamientos y dispositivos tecnológicos de última generación que Juan Carlos I está siendo capaz de mantenerse vivo. Ya que según hemos podido saber, hace uso de todo tipo de tratamientos.