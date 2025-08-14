Juan Carlos I tiene más de 20 hijos secretos

La vida de Juan Carlos I parece un relato sin final. En 2020 abandonó España y se instaló en Abu Dabi, lejos del ruido y de la polémica. Allí vive en una especie de exilio dorado. Dice estar cansado, hastiado, de los rumores que lo persiguen. Lo último, la aparición de Alejandra, que lo golpea de lleno. Él lo niega con rabia. Asegura que no tiene ninguna hija secreta y que todo es un invento. Pero sus palabras no convencen a todos.

La lista de mujeres en su biografía es larga. Desde Bárbara Rey hasta Marta Gayá, pasando por nombres que han llenado páginas de revistas y libros. Demasiados escándalos acumulados para pedir ahora un acto de fe. El emérito se muestra como víctima de insinuaciones, pero el contexto lo desmiente. La reputación que un día tuvo como rey salvador hoy se ha transformado en la de un hombre marcado por excesos, dinero opaco y amores clandestinos.

La sombra de los hijos ocultos

Uno de sus críticos más feroces es el ex coronel Amadeo Martínez Inglés. Un militar apartado del ejército por sus denuncias y por sus escritos. Con los años se convirtió en una fuente incómoda para la Casa Real. No duda en llamar a Juan Carlos “depredador sexual”. Asegura que siempre fue un hombre de lengua suelta, que se jactaba de sus conquistas sin ningún pudor. Según su relato, ni siquiera la luna de miel con Sofía estuvo libre de terceras personas.

Martínez Inglés sostiene que las aventuras del emérito no eran simples rumores, sino una auténtica adicción. En sus libros llega a hablar de miles de amantes. Y en sus cálculos, los hijos secretos podrían superar los veinte. Dice que hay indicios de al menos catorce denuncias de paternidad relacionadas con su etapa militar. El propio ex coronel lo plantea como algo inevitable: con tantas relaciones, lo raro sería que no hubiera descendencia no reconocida.

Hoy, Juan Carlos lo niega todo. Se defiende, intenta borrar esa imagen de mujeriego compulsivo. Pero su silencio durante décadas y la colección de nombres que orbitan a su alrededor lo persiguen. En España muchos lo recuerdan como el rey que trajo la democracia. Otros, como un hombre que terminó hundido por sus excesos. Entre esas dos versiones, planea la sospecha de que su legado incluye más de una veintena de hijos en la sombra.