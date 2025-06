Juan Carlos I traslada a sus dos hijas como quiere que sea su funeral

En Zarzuela no hacen más que llegar malas noticias respecto del estado de salud de Juan Carlos I. Y es que ya no estamos hablando de problemas únicamente físicos, sino que el emérito también está perdiendo facultades a nivel cognitivo. De hecho, los que lo conocen aseguran que ya no es el de siempre. Se está apagando de forma irremediable y todo el mundo piensa que el final de la vida de Don Juan Carlos está más cerca de lo que desearían. Una situación que ha hecho que el propio emérito comience a pensar en como quiere que sea su funeral.

En este sentido, el plan de Juan Carlos I siempre ha sido muy claro. Él se considera uno de los grandes reyes de la Europa moderna. Por lo que nunca va a aceptar que su funeral no esté a la altura de una figura a la que considera similar a la suya como lo es Isabel II. Es por este motivo que quiere un entierro de estado y un velatorio a la altura de su figura en el Palacio Real.

Felipe VI se niega a aceptar las peticiones de su padre

Por su parte, Felipe VI está absolutamente convencido de que lo mejor para la estabilidad de la Casa Real es que el entierro de Juan Carlos I se celebre en un ambiente solemne y especialmente modesto. No quiere estridencias ni demasiadas cámaras alrededor del funeral de su padre, por lo que siempre ha planeado un entierro con poco ruido y que no sea especialmente largo.

Juan Carlos I pide ayuda a Cristina y Elena

Consciente de que Felipe VI se niega a satisfacer sus últimos deseos, Juan Carlos I habría pedido a la infanta Elena y a la infanta Cristina que sean ellas las encargadas de asegurarse de que su funeral se celebre tal y como él mismo ha planeado. Es decir, que el velatorio sea en el Palacio Real y que su cuerpo acabe descansando en El Escorial.

Así pues, para contrarrestar la decisión de Felipe VI de incumplir la última voluntad de su padre, Juan Carlos I ha pedido el apoyo de las infantas Elena y Cristina, para salvaguardar un funeral que quiere que esté a la altura de su figura.