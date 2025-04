Juan Urdangarin es quien ha explicado a su padre la preocupación en la familia por el estado de su madre

Después de haber dejado firmado y cerrado su divorcio, Iñaki Urdangarin no ha tardado nada en volver a construir su vida junto a Ainhoa Armentia, con la que ya lleva más de tres años de relación. De hecho, con el paso del tiempo la pareja se ha consolidado hasta un punto en el que ambos parecen más que convencidos de que el siguiente paso para ellos no es otro que el matrimonio. Algo que habría dejado absolutamente devastada a la infanta Cristina, que no puede ver como su exmarido está tan feliz con otra mujer.

Ante esta situación, Juan Urdangarin, el hijo mayor de los Duques de Palma, ha sido el encargado de trasladar a su padre, que la infanta Cristina está en un momento muy complicado por culpa de su relación con Ainhoa Armentia. Y es que la hija de Juan Carlos I no puede aceptar que Iñaki sí que esté siendo fiel a su actual pareja. Algo que nunca sucedió durante sus más de 27 años de matrimonio.

Además, lejos de esconderse o de ir por un camino absolutamente alejado de su exmujer, Iñaki Urdangarin parece empeñado en hacer saber a Cristina que está más que feliz con su nueva pareja. Pues, mientras que no puede hospedarse en las propiedades de los Borbón, Iñaki y Ainhoa sigue frecuentando los mismos lugares de siempre como lo son Bidart o Baqueira. Algo que hace todavía más daño a la infanta Cristina.

La boda de Urdangarin, el golpe definitivo

La realidad es que la infanta Cristina llevaba bastante bien la nueva relación de su exmarido hasta que supo que se quería casar con Ainhoa Armentia. Este nuevo paso en la vida de Iñaki Urdangarin ha sido el golpe definitivo para dejar fuera de juego a Cristina, que no esperaba que el que fuera Duque de Palma fuera capaz de rehacer su vida de una forma tan efectiva como lo ha hecho.

Así pues, Juan Urdangarin ya ha hecho saber a su padre que la infanta Cristina está muy afectada por su nueva y feliz vida junto a Ainhoa Armentia. Pues, a pesar de haber acabado muy mal, a la hija de Juan Carlos I todavía le duele su ruptura.