Juan Urdangarin es trasladado a Madrid después de varias reuniones con el equipo médico

Hace tiempo que Juan Urdangarin no está bien. El hijo mayor de Iñaki Urdangarin y de la infanta Cristina no lo está pasando nada bien en su vida en Londres. Especialmente desde que lo ha dejado con su novio. Y es que, después de una fuerte crisis, la pareja ha sido incapaz de reconciliarse como siempre lo había hecho. Provocando un fuerte dolor emocional en un Juan que no es capaz de levantar cabeza y cuyo estado de ánimo se encuentra bajo mínimo desde hace mucho tiempo. Lo que lo ha obligado a ir a terapia psicológica durante mucho tiempo.

En este sentido, estos momentos no son lo único que se le ha atragantado a Juan Urdangarin, que, de sus hermanos, ha sido el que peor lo ha pasado por culpa de todo lo que hizo, su padre en su momento. Sus compañeros de clase se burlaban de su situación y lo pasó realmente mal por su culpa. Algo que lo ha perseguido hasta la actualidad.

Juan Urdangarin pide volver a Zarzuela

Ante la delicada situación psicológica en la que se encuentra Juan Urdangarin, el joven ha optado, junto a sus psicólogos, que lo mejor para su futuro, a corto y medio plazo es que cambie radicalmente el ambiente en el que se mueve. Londres ha dejado de ser un lugar amigable para convertirse en un espacio hostil en el que ya no es feliz. Por lo que el mayor de los Urdangarin ha optado por pedir a Felipe VI que le permita volver a vivir a Zarzuela durante este verano.

La realidad es que ya no es ninguna novedad que Juan Urdangarin pase el verano entero en Zarzuela. La residencia real se ha convertido en un espacio seguro para el mayor de los cuatro hermanos Urdangarin. Además, a diferencia de algunos de sus primos y hermanos, Juan no es ningún problema a la hora de cumplir con la normativa. Por lo que Felipe VI no tendría problema alguno a la hora de abrirle las puertas.

Así pues, Juan Urdangarin ya ha decidido que lo mejor para su vida es que comience a plantearse la posibilidad de dejar de vivir en Londres para comenzar de cero en Zarzuela.