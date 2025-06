Juan Urdangarin pidió a Juan Carlos I que pagara a su padre por no meter a la infanta Cristina en la cárcel

El momento más duro de la vida de Iñaki Urdangarin fue aquel en el que, dada la inoperancia por parte de Juan Carlos I y el resto de los Borbón, tuvo que pasar más de cinco años entre rejas. Esta situación vino provocada por todo el conjunto de delitos que cometió a raíz del Caso Nóos, por el cual le tocó a Iñaki Urdangarin, pagar todo el pato. Y es que si hubiera querido, Iñaki podría haber destrozado toda la estabilidad de la Casa Real.

En este sentido, tal y como han revelado fuentes cercanas a Zarzuela, los hechos estaba ahí para ser revelados. Si Iñaki quería podía hacer que su esposa, con la que ya tenía una relación tocada, entrara en la cárcel. Algo que no quiso hacer, ya que pensaba que iba a ser compensado por ello.

Los Borbón nunca cumpliero su palabra con Urdangarin

Sin embargo, nada más lejos de la realidad, cuando Iñaki Urdangarin entró en la cárcel, Juan Carlos I y el resto de los Borbón, salvo la infanta Cristina, se olvidaron de él. Casa Real trató de distanciarse lo máximo posible de la figura del Duque de Palma y lo dejaron a su aire en prisión. Algo que Iñaki jamás va a olvidar y que lo llevó a desarrollar un profundo rencor hacia todo aquel que se apellidara Borbón.

Pues, no solo vio como optaban por dejarlo en la prisión absolutamente desamparado, sino que Juan Carlos I se negó a cumplir su palabra y no quería pagarle ni un solo euro por los servicios prestados y por, además de haber pagado solo todo el pato, no haber hablado ni incriminado a nadie. Algo que no gustó nada, ni a Iñaki ni a su hijo Juan Urdangarin.

Juan acabó indignado con su abuelo

Al que no le hizo ninguna gracia esta situación fue a Juan Urdangarin que desde el primer día, estuvo presionando a su abuelo, Juan Carlos I para que compensara de forma muy generosa a Iñaki Urdangarin. Y es que, al fin y al cabo, el que fuera Duque de Palma fue especialmente generoso con los Borbón en el momento de entrar en la cárcel, ya que no puso contra las cuerdas la estabilidad de Casa Real.