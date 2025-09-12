Juan Urdangarin rompe con su novio y vive solo en Londres

Nunca ha sido un joven que dé facilidades para seguir su vida privada. Juan Urdangarin, el hijo más hermético de la infanta Cristina, ha conseguido mantener durante años un perfil bajo, alejado de cámaras y del foco mediático. Sin embargo, ahora se encuentra en un momento especialmente delicado: según fuentes cercanas, ha roto con su pareja, un economista inglés con el que mantenía una relación desde hace más de un año, y se ha quedado viviendo solo en Londres.

La ruptura no ha sido repentina, sino fruto de mil y una crisis acumuladas durante la relación. Quienes conocen a Juan aseguran que ambos intentaron dar segundas oportunidades, pero los problemas personales y la necesidad de espacio han pesado demasiado. El hijo de la infanta Cristina ha decidido poner distancia, concentrarse en sí mismo y afrontar un periodo de soledad tras meses de tensiones y discusiones constantes.

Juan necesita ayuda urgente

Desde hace tiempo, Juan había mostrado signos de necesitar apoyo psicológico. El impacto del caso Nóos en su infancia y adolescencia, junto con la presión mediática sobre su familia, ha marcado su vida. Por ello, tras la última crisis, decidió trasladarse a Londres sin compañía, en busca de tranquilidad y de poder organizar su cabeza. Sus allegados aseguran que la prioridad del joven es ahora su equilibrio emocional antes que cualquier otra cosa.

Aunque el economista inglés formaba parte de su día a día, la relación no ha dejado huellas públicas ni escándalos. Siempre han sido cuidadosos y discretos, compartiendo apenas algunas apariciones esporádicas con amigos de confianza o familiares directos, como se pudo ver en algún partido de balonmano de Pablo Urdangarin, donde la pareja coincidió en varias ocasiones con la familia. Aun así, nada ha podido evitar que la distancia y las diferencias personales acabaran imponiéndose.La infanta Cristina, según fuentes cercanas, ha acompañado a su hijo en esta difícil etapa, ofreciéndole apoyo y comprensión mientras él afronta la soledad y la reflexión. La familia, fiel a su estilo, ha decidido respetar el espacio de Juan y permitir que recupere estabilidad lejos de la presión mediática.

Así pues, Juan Urdangarin inicia una etapa en Londres viviendo solo, enfocado en su bienestar y en ordenar su vida tras una relación complicada que no ha podido sostener. El joven apuesta por el silencio, la introspección y la distancia, dejando atrás un año turbulento marcado por emociones encontradas y decisiones difíciles.