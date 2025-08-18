Juan Urdangarin sufre una nueva crisis y preocupa a sus hermanos y padres

No corren tiempos nada sencillos para Juan Urdangarin, el hijo de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina se enfrenta a un nuevo bache en su vida sentimental. En este sentido, desde que llegó desde Londres ha sido incapaz de levantar cabeza, las cosas no le salen como quiere y todo viene por culpa del mismo motivo de siempre: su tormentosa relación amorosa con un joven inglés, con el que es incapaz de encontrar la estabilidad que durante tanto tiempo ha estado buscando y sigue siendo incapaz de encontrar. Y es que cuando no es por una infidelidad es porque cada uno tiene visiones muy diferentes de la vida y sobre sus objetivos.

Todo esto ha hecho que, en su regreso a España durante el verano, Juan se haya mostrado sumamente apático. Si bien es cierto que nunca ha sido el alma de la fiesta ni ha destacado por ser el más animado de los cuatro hijos de los que fueran Duques de Palma, los que lo conocen y lo rodean sí que aseguran que no es el de siempre. Lo ven desanimado, sin ganas de hacer nada y sin ánimos. Apenas llega a sonreír.

El entorno de Juan lo está pasando muy mal

Esta situación no solo hace que sea Juan Urdangarin el que lo pasa mal. De hecho, según hemos podido saber, tanto sus hermanos como sus padres están constantemente pendientes de la evolución del mayor de los Urdangarin. Que, a pesar de la edad, ha demostrado ser el más frágil a nivel emocional. Ahora toda la familia se ha hecho una piña alrededor de un Juan que necesita sentirse querido y apoyado por todos.

Las rupturas amorosas siempre han sido el punto débil de un Juan que no soporta eso de pelear y distanciarse de su pareja. Siempre que las cosas de pareja van mal, es él el que peor lo pasa. Sufre por su pareja y porque es incapaz de dejar atrás una relación que hace mucho tiempo que no va a ningún lugar.

Así pues, Juan ha vuelto a caer en una nueva crisis, la cual lo tiene muy bajo de ánimos y ha dejado sumamente preocupado a todo su entorno, tanto a sus hermanos como a sus padres.