Juan Urdangarin y su novia fantasma, su familia no la conoce, pero si al novio que ha tenido en Londres

La reciente celebración por los 50 años de la Restauración de la Monarquía reunió en El Pardo a toda la familia del rey emérito. Fue un encuentro histórico por la presencia conjunta de don Juan Carlos, doña Sofía y la reina Letizia, un gesto poco habitual y cargado de simbolismo. Sin embargo, la atención mediática no se centró solo en la fotografía institucional, sino en un detalle que muchos consideran revelador: Juan Urdangarin acudió solo, sin la compañía de su nueva pareja, Sophia Khan.

La joven canadiense de 25 años, con quien Juan fue fotografiado a inicios de mes en Londres, parecía destinada a convertirse en el nuevo rostro conocido del círculo Urdangarin. La revista ¡Hola! publicó unas imágenes de ambos besándose en la capital británica, y varias fuentes apuntaban a que llevaban cerca de un año saliendo. Incluso se llegó a asegurar que Juan habría conocido ya a la familia de Sophia, lo que hacía pensar que la relación avanzaba con firmeza.

Por eso sorprendió tanto su ausencia en El Pardo. Era la ocasión perfecta para que la familia real, y España entera, pusieran rostro a la nueva ilusión del primogénito de la infanta Cristina. No obstante, Sophia no apareció. Y esa silla vacía se ha convertido en la chispa que ha avivado los rumores: ¿es realmente su novia? ¿O su ausencia responde a un intento de acallar una historia diferente?

Juan Urdangarin y Sophia Khan, una pareja unida por el medio ambiente, la espiritualidad y el pilateshttps://t.co/hcqr7g8T3V — Revista ¡HOLA! (@hola) November 4, 2025

La teoría de la “novia fantasma” y el pasado sentimental en Londres

En las últimas semanas, ciertos sectores de la prensa rosa han empezado a hablar de “novia fantasma”, un concepto que surge cuando la presencia o ausencia de una pareja parece estar más orientada a gestionar rumores que a mostrar una relación real. Y lo cierto es que, en el caso de Juan Urdangarin, esta teoría ha cobrado fuerza.

Según varias informaciones previas, el joven habría mantenido en Londres una relación sentimental con un chico. Aunque él nunca lo ha confirmado, la publicación de su romance con Sophia llegó justo después de que esos rumores comenzaran a circular. La ausencia de la joven canadiense en un evento familiar tan significativo ha hecho que algunos interpreten su figura como una respuesta estratégica: alguien que “aparece” para desviar la atención, pero que no llega a formar parte real del entorno familiar.

Por ahora, la historia sigue abierta. Solo Juan conoce la verdad completa. Lo único claro es que su paso por El Pardo en solitario ha dejado más preguntas que certezas, y un misterio que sigue alimentando titulares.