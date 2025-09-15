Kate Middleton y el Príncipe Guillermo han estado hablando muy mal de Harry Meghan Markle

Según medios de Gran Bretaña, el clima dentro de la familia real británica se vuelve a tensar, y los rumores apuntan a que el príncipe Guillermo y Kate Middleton han comenzado a hablar sobre el príncipe Harry y Meghan Markle a sus espaldas. Las publicaciones aseguran que, en círculos privados, se habrían dedicado a comentar duramente sobre los duques de Sussex, cuestionando incluso su integridad moral.

Y es que, según fuentes cercanas a Harry citadas por la prensa británica, muchos de esos comentarios serían mentiras o exageraciones que buscan empañar la imagen de los Sussex. La intención, según estas fuentes, no sería otra que dificultar cualquier posibilidad de reconciliación, dejando claro que ni Guillermo ni Kate parecen dispuestos a aceptar de vuelta a Harry y Meghan en el núcleo cercano de Buckingham Palace.

Un enfrentamiento que va para largo

De este modo, los tabloides británicos describen un escenario donde los hermanos y sus parejas vuelven a encontrarse en posturas enfrentadas, con la tensión palpable y los reproches acumulándose en privado. Las fuentes aseguran que los comentarios habrían tocado incluso los problemas internos de palacio, atribuyendo a los Sussex varios de los “males” de Buckingham, en un relato que Harry y Meghan consideran totalmente injusto y dañino.

La realidad es que la situación complica los intentos del rey Carlos III por acercar posturas entre sus hijos. El monarca sigue buscando un equilibrio que permita una relación más cordial, pero la distancia emocional y los antiguos resentimientos siguen siendo un obstáculo difícil de superar. Mientras Harry mantiene que su intención no es pedir perdón públicamente ni generar polémica, Guillermo y Kate, según los rumores, parecen reforzar su rechazo a cualquier regreso sin condiciones.

Así pues, la familia real británica vuelve a enfrentarse a un pulso de orgullo y tensiones internas. Los medios británicos retratan a unos hermanos que, lejos de acercarse, continúan en posiciones encontradas, mientras Harry y Meghan insisten en su deseo de normalidad y aceptación. Y es que, en esta historia de silencios, reproches y rumores, todo indica que la paz que ansía el Rey seguirá siendo difícil de alcanzar.