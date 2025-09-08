Kyril de Bulgaria ha sido amante de Letizia

El mundo de la realeza vuelve a sacudirse con un secreto que, aunque muchos sospechaban, nadie se atrevía a decir en voz alta: Kyril de Bulgaria habría sido amante de Letizia. Lo cuenta Joaquín Abad, un escritor que desde hace años destapa los rincones más oscuros de la vida de la consorte y que asegura que la relación entre ambos se fue tejiendo con una intensidad que traspasó cualquier protocolo.

Y es que no se trató de un simple cruce en un acto oficial, ni de esas conversaciones superficiales que se tienen en recepciones llenas de flashes. Según Abad, la conexión fue inmediata, una atracción que ni la distancia ni las obligaciones reales pudieron frenar. Madrid, Mallorca o incluso encuentros privados en casas discretas sirvieron de escenario para un vínculo que, de confirmarse, pone en entredicho la ya de por sí cuestionada vida matrimonial de Felipe VI y su esposa.

Kyril, muy cercano a España... y a Letizia

La realidad es que Kyril de Bulgaria, hijo del último zar Simeón II, siempre ha sido una figura muy próxima a España. Sus veranos en Mallorca lo colocaban a escasos metros del entorno Borbón, y su carácter cercano, elegante y cosmopolita le abrió las puertas a amistades que fueron mucho más allá de lo protocolario. En ese contexto, Letizia encontró un refugio emocional en alguien que la escuchaba, la comprendía y con quien podía mostrarse lejos del corsé monárquico.

Lo más sorprendente de todo es que, según estas revelaciones, Felipe VI habría tenido conocimiento de la relación en todo momento. Sin embargo, el rey optó por mirar hacia otro lado, consciente de que su matrimonio con Letizia funciona más como un contrato institucional que como una unión sentimental. Lo importante era mantener la fachada, seguir proyectando la imagen de familia unida y no abrir una grieta que debilitara aún más la desgastada credibilidad de la Corona.

Así pues, la versión de Abad deja al descubierto una historia que combina poder, deseo y silencio. Una historia que demuestra que la monarquía, por muy blindada que parezca, no escapa a las pasiones más humanas. Y lo cierto es que, de confirmarse, la relación entre Letizia y Kyril de Bulgaria marcaría uno de los episodios más escandalosos en la historia reciente de la Casa Real.