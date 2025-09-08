La empresa de Iñaki Urdangarin no avanza porque las marcas no quieren relacionarse con su nombre

En las últimas semanas, se hizo público que Iñaki Urdangarin había fundado su propia empresa de coaching y asesoramiento deportivo. El que fuera Duque de Palma quiere usar su larga experiencia como jugador profesional de balonmano, en lo que fue uno de los mejores de la historia de nuestro país, para asesorar a empresas en todo tipo de materias relacionadas con lo mental. Un tipo de negocio que podría parecer ideal para un perfil como el de Urdangarin, lo tiene todo y es ideal para uno de los mejores deportistas de la historia de España. Sin embargo, la realidad es que en estos primeros pasos, el negocio está resultando un completo fracaso.

La realidad es que para Iñaki Urdangarin, que su empresa no acaba de arrancar, tampoco es un problema tan grave. No lo es para alguien que en el último año y medio se ha embolsado 25.000 euros al mes y más de tres millones de euros en pagos únicos por parte de Casa Real, a cambio de su silencio. Es decir, el dinero no es la mayor de las preocupaciones del que fuera Duque de Palma. Sin embargo, sí que sorprende que el negocio de Urdangarin no acabe de arrancar.

Urdangarin tiene muy mala fama

Cabe destacar que en el mundo de los negocios, el pasado cuenta mucho. Y en este aspecto, el hecho de que Iñaki Urdangarin se haya visto envuelto en líos tan grandes como lo fue el Caso Nóos o sus reiteradas infidelidades a la infanta Cristina, hacen que sean muy pocos los que crean que es buena idea eso de relacionar su negocio con la imagen de uno de los hombres que peor reputación tiene dentro de España.

Es por este motivo que la empresa de Urdangarin no arranca. Nadie se quiere mezclar con él. Primero, no es un hombre de fiar, ha demostrado ser peligroso y que trae una mala imagen a todo lo que toca o a lo que se acerca. Por lo que no lo ven como un socio de calidad.

Así pues, a pesar de tener mucha fama, la realidad es que el servicio que ofrece la empresa de Iñaki Urdangarin no acaba de captar clientes por culpa de la mala fama de su fundador.