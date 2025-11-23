La familia Franco se hace más rica en la democracia que durante la dictadura

El pasado 20 de noviembre se cumplieron 50 años de la muerte de Francisco Franco, un momento que marcó un antes y un después en la historia de España y en la vida de su familia. La saga Franco, que durante décadas permaneció unida bajo la sombra del dictador, comenzó a redefinirse tras su fallecimiento. Como explica el periodista David González en su libro La familia Franco. 50 años después, cada miembro buscó forjar su propio camino y reclamar su identidad, separándose poco a poco del legado colectivo.

Aunque los Franco fueron tradicionalmente protagonistas de la crónica social y los tabloides, sus vidas también estuvieron marcadas por la discreción y las tensiones internas. La muerte de Franco abrió la puerta a una reestructuración familiar: Cristóbal, nieto del dictador, llegó a confesar que, al desaparecer el abuelo, también lo hacía la unión familiar. Y así fue: durante años, cada miembro exploró sus intereses, sin el paraguas que durante décadas les había ofrecido la figura del caudillo.

Patrimonio y fortuna: un crecimiento en democracia

Curiosamente, la riqueza de los Franco no se estancó con la muerte del dictador; más bien, creció y se diversificó durante la democracia. Según González, la familia ha sabido rentabilizar propiedades históricas, joyas y bienes heredados del franquismo. Entre estos destacan la finca de Valdefuentes, un patrimonio vinculado al Marqués de Villaverde, y otras residencias emblemáticas como la Casa Cornide, que siguen en manos de los descendientes.

A lo largo de los años, ciertos miembros de la familia, como Luis Alfonso de Borbón o Merry Martínez-Bordiú, han combinado discreción y presencia mediática para mantener y reforzar su influencia. Las exhumaciones del dictador y los actos públicos vinculados al legado franquista se convirtieron en momentos de unidad estratégica y defensa del patrimonio familiar. Incluso los más jóvenes han mostrado, a través de redes sociales y publicaciones, su interés por preservar la memoria y los bienes del abuelo.

Hoy, más de medio siglo después, los Franco siguen siendo objeto de debate: no solo por su historia, sino también por cómo han conseguido multiplicar su fortuna en un contexto democrático, lejos de las estructuras del poder que consolidaron durante la dictadura. Mientras España avanza, su saga familiar recuerda que la riqueza puede ser heredada y gestionada, incluso cuando el contexto político cambia radicalmente.