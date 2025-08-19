La herencia de la reina Sofía convertirá a Felipe VI en uno de los hombres más ricos de España

Felipe VI siempre ha querido marcar distancia con la figura de su padre, Juan Carlos I. La decisión de renunciar a la herencia del emérito se presentó como un gesto firme. Una forma de blindar su reinado de cualquier sombra relacionada con los escándalos financieros del anterior monarca. El rey y sus hijas, Leonor y Sofía, dejaron claro que no aceptarían un solo euro del patrimonio de Don Juan Carlos.

Sin embargo, esa renuncia no significa que el actual jefe del Estado vaya a quedar al margen de la fortuna familiar. Porque la herencia de su madre, la reina Sofía, abre un escenario completamente distinto. La emérita, aunque no cuenta con la misma cantidad de dinero que su marido, ha acumulado una riqueza considerable a lo largo de los años. Y, lo más relevante, Felipe VI no ha mostrado intención de rechazar ese legado.

El futuro patrimonial del rey

Según diversas fuentes a Zarzuela, el testamento de la reina Sofía incluye no solo su patrimonio personal, sino también parte de lo que ella reciba del propio Juan Carlos I. Eso significa que, de forma indirecta, Felipe VI terminará accediendo a parte de la fortuna que oficialmente rechazó. El movimiento es claro: lo que no llegue directamente del padre, lo hará a través de la madre.

Las cifras que se manejan son colosales. Se calcula que el patrimonio del emérito podría alcanzar los 1.800 millones de euros. Y aunque la parte de Sofía sea menor, hablamos igualmente de cientos de millones. Una suma que, tarde o temprano, irá a parar a las manos de Felipe VI. De este modo, el actual rey de España se perfila como uno de los hombres más ricos del país. Su posición institucional, unida a la herencia materna, lo situará en la élite económica sin necesidad de renunciar a la imagen de transparencia que ha intentado construir desde el inicio de su reinado.

El futuro está marcado: si nada cambia, Felipe VI pasará a formar parte de esa reducida lista de multimillonarios en España. Todo gracias a una fortuna que, aunque envuelta en polémica por su origen, acabará reforzando todavía más el poder económico de la Corona.