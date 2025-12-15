La Iglesia lleva un enfado tremendo con Felipe VI, Letizia y las niñas, especialmente con Leonor

La felicitación navideña de los Reyes de España ha vuelto a generar polémica, pero esta vez el malestar no viene desde la política ni desde la opinión pública general, sino desde sectores de la Iglesia. El motivo es claro: en el mensaje navideño de Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía no aparece ninguna referencia explícita al significado religioso de la Navidad. Ni una mención a Dios, ni a Cristo, ni al origen cristiano de estas fechas. Para algunos, se trata de un gesto de normalidad en una sociedad cada vez más plural. Para otros, es una ausencia difícil de entender tratándose del jefe del Estado de un país con profundas raíces cristianas.

Una felicitación navideña sin símbolos religiosos

La imagen elegida para la felicitación muestra a la familia real en un entorno rural asturiano, cuidado y luminoso. Un escenario sencillo, natural y sin símbolos religiosos visibles. Para muchos observadores, esta elección confirma una línea que ya se viene marcando desde hace tiempo: una Casa Real cada vez más laica en lo simbólico y en lo institucional.

En algunos sectores de la Iglesia, este gesto ha sido interpretado como una renuncia consciente al significado tradicional de la Navidad. La ausencia de cualquier referencia religiosa contrasta con la idea clásica de estas fechas como la celebración del nacimiento de Cristo. El malestar aumenta al recordar que tampoco en la felicitación de Juan Carlos I y la reina Sofía hubo mención alguna a este contenido, optando en su caso por una imagen más doméstica, incluso acompañados de sus mascotas. Para estos sectores, no se trata de imponer creencias, sino de reconocer una tradición histórica y cultural. Consideran que eliminar cualquier referencia religiosa supone vaciar de contenido una celebración que, en su origen, es claramente cristiana.

Leonor en el foco y el contraste con otros discursos

El enfado se acentúa especialmente en torno a la figura de la princesa Leonor. Como futura reina, muchos esperan de ella gestos que conecten con la tradición y la historia del país. Que participe en una felicitación navideña completamente desligada de lo religioso es visto por algunos como una señal preocupante de cara al futuro.

El contraste con otros discursos públicos no ha pasado desapercibido. Mientras la Casa Real opta por un mensaje neutro, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pronunciado un discurso navideño con referencias claras a Dios, a Cristo y a las raíces cristianas de Occidente, incluso frente a un gran belén. Esta diferencia ha sido utilizada como ejemplo por quienes critican la postura de los Reyes.