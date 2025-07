La infanta Cristina, apartada de Marivent, no la quieren si está Letizia y las niñas

La Familia Real ha cambiado mucho en los últimos años. Lo que antes era un verano compartido en Marivent por todos los Borbones, ahora es una convivencia limitada, marcada por tensiones internas. Este verano no será la excepción. La infanta Cristina no tiene lugar en el palacio de Marivent si Letizia y sus hijas están allí. La consigna es clara: no quieren convivencias incómodas, ni momentos tensos frente al mar.

Cristina, vetada en Marivent

Desde 2012, las cosas han cambiado. La imagen de una familia unida en Palma de Mallorca quedó atrás. Ni la infanta Elena ni Cristina, ni siquiera sus hijos, son bienvenidos en Marivent cuando los Reyes están allí. La decisión viene de Felipe VI, pero la reina Letizia ha marcado los límites. Ella no tolera la presencia de su cuñada bajo el mismo techo, y mucho menos la de sus sobrinos.

El verano pasado fue la prueba de que la relación está rota. Cristina se adelantó y llegó a Marivent antes de tiempo. Letizia aún no había salido del palacio. El ambiente se volvió irrespirable. Hubo tensión, reproches y un enfado monumental. No es la primera vez. Hace años ya hubo un enfrentamiento entre las dos mujeres. Incluso se habla de un momento en que tuvieron que ser separadas físicamente.

Una reina firme y una hermana desplazada

Cristina fue durante mucho tiempo la hermana más cercana a Felipe. Pero el caso Nóos lo cambió todo. La familia sintió que ella arrastró su apellido por el barro, y Letizia no lo perdonó. Desde entonces, la distancia se ha hecho costumbre.

Ahora, con los Reyes centrados en la imagen institucional y en el futuro de la princesa Leonor, no hay lugar para conflictos antiguos. Letizia quiere unas vacaciones tranquilas, sin sorpresas. Y eso significa, otra vez, que Cristina debe mantenerse lejos.

Este verano, la familia real estará apenas unas semanas en Palma. Pasarán por los Premios Princesa de Girona y luego partirán. La reina Sofía también estará menos tiempo en Marivent. El palacio ya no es lo que fue. Ya no hay veranos en familia. Solo agendas medidas al milímetro… y ausencias que lo dicen todo.