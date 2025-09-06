La infanta Cristina busca piso de alquiler en Madrid porque no quiere que sus hijos vivan en Zarzuela

La relación entre los Reyes de España y la familia de los Urdangarin no es la más estable y agradable del mundo. En este sentido, después de ver como Felipe VI tomaba la decisión de imponer normas cada vez más estrictas en Zarzuela y de expulsar a todo aquel que no tuviera un apellido Borbón o que no cumpliera con las instrucciones que le llegaba desde arriba, la infanta Cristina entendió perfectamente que no podía permitir que ninguno de sus hijos se siguiera hospedando en la residencia real, donde el buen ambiente brilla por su ausencia y donde sabe que iban a estar perseguidos.

Es por este motivo que, tal y como hemos podido saber, la hija de Juan Carlos I ha comenzado a buscar pisos por Madrid, para que sus hijos puedan estar en la capital de España sin depender de que su tío les permita el acceso a Zarzuela. Cristina se ha hartado de tener que pedir permiso para todo y ha optado por dotar de total independencia a sus hijos. En especial, a Irene y a Miguel. Juan y Pablo ya tienen vidas más asentadas y no lo necesitan tanto.

Un espacio para vivir sin rendir cuentas con nadie

Todavía no ha trascendido para quién va a ser el piso que Cristina está buscando. Hay serias sospechas de que sea para Irene, que necesita tener un espacio íntimo e independiente para poder convivir a gusto con su novio, Juan Urquijo. Sin embargo, ese alquiler solamente se usaría de forma ocasional a partir de octubre, ya que, salvo giro inesperado, la joven volverá a Oxford para seguir con su carrera universitaria.

Por su parte, Miguel es el otro candidato, no está haciendo nada en especial con su vida y está muy alejado del mundo profesional. Está completamente despreocupado de todo y tener una vivienda para él lo puede hacer descarrilar del todo. Al menos en Zarzuela está controlado. Sin embargo, tener un piso en Madrid evitaría más choques con un Felipe VI que no soporta al hijo varón más joven de Cristina e Iñaki Urdangarin.

Así pues, la infanta Cristina está buscando alquileres, algunos apuntan que temporales, para sus hijos, los cuales ya saben que no pueden seguir viviendo a gusto en Zarzuela, donde Felipe VI se ha puesto firme.