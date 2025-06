La infanta Cristina discute con Irene Urdangarin por su novio, Juan Urquijo

Este último año en Londres no ha sido el mejor para los intereses académicos de Irene Urdangarin. La hija menor de los Duques de Palma no ha hecho más que acumular un suspenso tra otro en su primer año en la Universidad de Oxford, donde Juan Carlos I ha invertido más de 40.000 euros para que su nieta ni se presente en clase y se pase más tiempo de fiesta por la noche de Londres que asistiendo y atendiendo a las explicaciones de sus profesores en clase. Algo que ha desesperado a la infanta Cristina.

De hecho, según han revelado fuentes cercanas, la excusa de Irene Urdangarin no ha sido otra que la de alegar que esa carrera no es para ella. No disfruta cursando los estudios de gestión hotelera y que su plan ha cambiado. Ya no quiere formarse en la universidad. Ahora lo que quiere es volver a Madrid para vivir junto a su novio, Juan Urquijo en la capital española.

Irene Urdangarin desespera a su madre

Esta propuesta por parte de Irene habría acabado siendo algo más que desestimada por parte de la infanta Cristina. Y es que la madre de Irene sabe que si le permite vivir la vida en Madrid sin comprometerse con los estudios o con algún trabajo, su hija va a acabar yendo por el mal camino junto a su novio. Un Juan Urquijo que no acaba de gustar en Zarzuela, ya que ven que puede acabar resultando una muy mala influencia para Irene Urdangarin, que está lista para dejarlo todo por su novio.

Cristina quiere que Irene siga estudiando

Por su parte, el plan de la infanta Cristina no ha cambiado en nada. Quiere que Irene Urdangarin se forme en una buena universidad y que se forje a base de esfuerzo, un gran futuro profesional en la rama académica que ella elija. Sin embargo, no parece que madre e hija tengan los mismos planes, al menos, para el futuro más cercano.

Así pues, la infanta Cristina no se tomó nada bien la propuesta de su hija de volver a vivir a Madrid y de dejar los estudios para poder estar junto a su novio, Juan Urquijo.