La infanta Cristina está indignada por el maltrato de Letizia a sus hijos

La tensión dentro de la familia real vuelve a estar en el centro de las miradas. La infanta Cristina está indignada. Cree que Letizia ha sido injusta y fría con su hija Irene. Irene Urdangarin había planeado un camino distinto. Su idea era estudiar en la Universidad de Lausana, pero no pasó las pruebas de acceso. Esto la obligó a replantear su futuro. Decidió tomarse un año sabático. Durante ese tiempo, vivió en el Palacio de la Zarzuela junto a la reina Sofía. Un lugar donde se sintió arropada, pero también incómoda por la actitud de la reina Letizia.

Letizia no quería que sus hijas coincidieran con Irene. Según varias fuentes, evita que tengan relación con familiares directos de Juan Carlos I. Esto generó un clima de tensión constante. Aunque el Palacio de la Zarzuela pertenece a la familia Borbón, la reina marcaba distancias. Sólo el Pabellón del Príncipe es de uso exclusivo de los actuales reyes. Y allí, Irene no era bienvenida.

Un romance que incomoda en Palacio

En ese año sabático, Irene conoció a Juan Urquijo. Hoy son pareja y se muestran muy unidos. Coinciden en actos familiares y no se esconden ante las cámaras. Actualmente, Irene estudia organización de eventos en la Universidad de Oxford. Su hermano Juan también vive allí. Sin embargo, en vacaciones siempre regresa a Madrid. Y lo hace para estar cerca de su pareja.

Las visitas a Zarzuela en esas fechas no han gustado a Letizia. Según se comenta, ha dado un aviso claro: no quiere que Irene y Juan Urquijo permanezcan en palacio.

El problema no es solo la relación sentimental. La reina Letizia mantiene su decisión de distanciar a sus hijas de otros miembros de la familia real que no considera de su círculo de confianza. Fuentes cercanas aseguran que la infanta Cristina ve esta actitud como un desprecio. Cree que Letizia no respeta los lazos familiares ni el papel de la reina Sofía como mediadora.

Con la próxima marcha a Palma de la mayoría de residentes de Zarzuela, la situación podría tensarse aún más. Solo Irene de Grecia seguirá viviendo allí por motivos de salud. Mientras tanto, Irene Urdangarin y Juan Urquijo continúan su romance. Son jóvenes, tienen planes y sueños, pero también viven bajo el foco mediático. Para Cristina, lo importante es que sus hijos sean respetados. Y siente que en este momento, no lo son.