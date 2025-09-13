La infanta Cristina está necesitando medicación diaria

A pesar de que desde Casa Real siempre se ha vendido el relato de que el divorcio fue una gran liberación para la infanta Cristina, la realidad es que esta ruptura nunca le ha hecho ningún tipo de bien a la hija mediana de Juan Carlos I y la reina Sofía. Ella siempre había soñado con una vida al lado de Iñaki, lo tenía todo en la figura del exjugador de balonmano. Lo veía como el hombre ideal y eso de las infidelidades era algo a lo que fue capaz de darle una importancia menor hasta que llegó la inesperada Ainhoa Armentia. Ella lo rompió todo, desde el matrimonio de los que fueran Duques de Palma hasta la salud mental de Cristina.

Toda esta situación acabó sobrepasando a la infanta Cristina, provocando que, tal y como cuentan fuentes cercanas, haya tenido que recurrir a terapia psicológica y psiquiátrica, ya que no ha sido capaz de sanar esa ruptura y mucho menos de aceptar que su exmarido ahora sea feliz con otra mujer. Mucho menos con aquella con la que le fue infiel de forma pública y con la que la dejó muy humillada.

Cristina no es capaz de levantar cabeza

Han sido todo tipo de tratamientos. Sin embargo, Cristina sigue obsesionada con la vida de Iñaki Urdangarin, lo quiere y necesita saber todo. Desde lo que pasa en la vida privada de Iñaki, hasta cualquier otro tema relacionado con su relación con sus hijos, la vida profesional que lleva o lo que sea. Lo importante es saber todo lo que pasa y deja de pasar en el día a día de Iñaki. Algo que ha llevado a Cristina a una profunda depresión.

De este modo, la única opción que le ha quedado a la hija de Juan Carlos I ha sido la de ponerse en manos de profesionales, los cuales la han tenido que tratar con medicamentos diarios para mantener los ánimos lo más altos posibles. Y es que sin ellos, está completamente abatida y devastada.

Así pues, el matrimonio le ha hecho un daño muy importante a la infanta Cristina, que vive sumida en una muy profunda depresión, que la ha llevado a requerir tratamiento médico urgente.