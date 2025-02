La infanta Cristina explica a su hermano la gravedad del estado de salud de su padre

Juan Carlos I no está bien de salud y comienza a preocupar de verdad a sus hijos. En estos últimos meses, no han sido pocas las reuniones entre Felipe VI y sus hermanas, Elena y Cristina, para comenzar a estudiar el plan a seguir con su padre. Y es que no solo estamos hablando de dolores en la cadera y en sus piernas, sino que a nivel psicológico, Juan Carlos I también hace tiempo que arrastra importantes problemas.

La noticia que le dieron los médicos de Zarzuela fue un jarro de agua fría para el emérito. Después de someterse a tratamientos revolucionarios con células madre y decenas de operaciones, todo apunta a que Juan Carlos I va a acabar su vida postrado en una silla de ruedas. Algo que no gusta nada al emérito, que se niega a sentirse como un monarca derrotado e incapaz de moverse. Sin embargo, la realidad es la que es y apenas puede valerse por él mismo, lo que ha dejado al que fuera Rey de España, totalmente desanimado y con una fuerte depresión.

Esta situación ha llevado a que Cristina, Elena y Felipe VI se comiencen a plantear la posibilidad de devolver a Juan Carlos I a España. La posibilidad de que el emérito fallezca fuera del territorio nacional es algo que ni se contempla en Zarzuela. Pues, como afirmó Jaime Peñafiel, en caso de que sucediera tal cosa, sería una vergüenza mayúscula para la Casa Real.

Juan Carlos necesita escapar de Hacienda

A pesar de que no le faltan ganas por volver a España, Juan Carlos I sabe que primero debe dejar resuelto su conflicto con Hacienda. El emérito lleva años siendo investigado por posible fraude fiscal y al no tener inmunidad, podría acabar siendo condenado por presunto delito contra la Hacienda Pública. Algo que aterroriza al emérito y a Zarzuela.

Es por este motivo que Felipe VI se sigue resistiendo a aceptar el regreso de su padre a España. Pues, entre los escándalos por su vida extramatrimonial y el posible delito de fraude fiscal, Juan Carlos I sigue siendo una figura demasiado polémica para los intereses de Zarzuela.

Así pues, después de hablarlo con Cristina y Elena, Felipe VI está comenzando a analizar la posibilidad de repatriar a su padre. Pues, si no regresa pronto, el riesgo de que Juan Carlos I muera lejos de España es cada vez mayor.