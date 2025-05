La infanta Cristina explica a sus hijos que Juan Carlos I empeora

El estado de salud de Juan Carlos I se ha convertido en uno de los mayores quebraderos de cabeza para Zarzuela. En este sentido, a pesar de que los comunicados oficiales han brillado por su ausencia, la realidad es que la evolución es realmente negativa y preocupante. Lo que ha llevado a que en la Casa Real española ya se estén preparando para un desenlace que se intuye que podría acabar siendo absolutamente dramático para el emérito que ya no solo arrastra graves problemas físicos, sino que también tiene carencias a nivel cognitivo y psicológico.

Ante esta situación, la infanta Cristina se ha acabado convirtiendo, de forma extraoficial, en la principal portavoz a la hora de comunicar a los más cercanos, las evoluciones de Juan Carlos I. Esta situación ha acabado haciendo que sea la propia Cristina la que se ha encargado de ir explicando a sus cuatro hijos, Juan, Pablo, Miguel e Irene, que su abuelo está empeorando de forma constante y preocupante.

En este sentido, lo que más ha llegado a preocupar a los médicos encargados de cuidar y velar por el bienestar de Don Juan Carlos, son los severos problemas de movilidad que arrastra desde esa aparatosa caída en Botsuana. Y es que el emérito no es capaz de recuperarse del durísimo golpe que se llevó por esa caída, que lo ha acabado dejando muy mermado, sin poder caminar y con dolores muy intensos. Generando una situación ideal para que se quede sin poder caminar con normalidad.

Cristina y Elena ya asumen que papá llega a su final

La nula evolución en el estado de salud de Juan Carlos I ha acabado haciendo que tanto la infanta Cristina como su hermana Elena ya hayan comenzado a asumir que el emérito no tendrá un final nada agradable. La pierna izquierda no tiene ningún tipo de solución y el hecho de que quede postrado, de por vida, en una silla de ruedas no hará ningún bien a los problemas psicológicos y cognitivos de Don Juan Carlos.

Así pues, en la infanta Cristina ya ha ido comunicando a sus cuatro hijos, que el estado de salud de Juan Carlos I no está mejorando en nada. Lo que ha hecho que en Zarzuela estén muy preocupados por el futuro del emérito.