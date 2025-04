La infanta Cristina ha intentado regresar con Iñaki Urdangarin después de firmar el divorcio

Han pasado más de tres años desde que la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin decidieron tomar caminos distintos. Pero el amor, al menos por parte de ella, nunca desapareció. Aunque en enero de 2024 firmaron el divorcio en silencio, sin comunicados ni declaraciones, el vínculo emocional seguía intacto.

Cristina nunca dejó de querer a Iñaki. Lo apoyó incluso cuando el escándalo del caso Nóos estalló y él acabó en prisión. Durante años, desafió a su familia y al protocolo real por mantenerse a su lado. Cuando él empezó su relación con Ainhoa Armentia, Cristina sintió una mezcla de traición y dolor. Aunque estaban separados, ella nunca imaginó que él daría un paso tan definitivo hacia otra mujer.

Dicen que el corazón no entiende de lógica. Cristina, pese a todo, creyó que lo suyo con Ainhoa era pasajero. Esperaba, en silencio, que él regresara. Hasta llegó a comprar de nuevo el piso donde empezó su historia con Iñaki. Un gesto que muchos ven como un intento de revivir lo que fue.

El silencio de Iñaki y el precio del pasado

Mientras tanto, Iñaki ha seguido adelante. Se ha mantenido cerca de su nueva pareja, alejado del foco mediático, pero con un pasado que lo sigue muy de cerca. Su divorcio, aunque pactado, le dejó beneficios. Según varias fuentes, recibió una compensación económica importante, gestionada en parte por Juan Carlos I, quien le habría prometido apoyo a cambio de silencio.

La infanta, por su parte, intentó volver con él incluso después de firmar los papeles del divorcio. Si Iñaki le hubiera dicho "sí", habría regresado sin pensarlo. Pero él no lo hizo. Su decisión parece firme, al menos por ahora.

Cristina sigue enamorada. Lo ha estado siempre. Y aunque públicamente guarde las formas, quienes la rodean saben que aún no ha cerrado ese capítulo. A veces el amor no basta para retener a alguien. Y a veces, simplemente, no se quiere dejar ir. A pesar de que el divorcio ya es oficial y cada uno ha seguido su camino, para Cristina la historia con Iñaki no ha terminado del todo; en el fondo, sigue esperando una señal que le permita volver a empezar.