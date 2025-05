La infanta Cristina incumple la orden de su hermano y reserva cuatro billetes de avión

Las relaciones dentro de Zarzuela hace tiempo que se han ido recuperando. Felipe VI cada vez tiene más contacto con sus hermanas y se lleva especialmente bien con Cristina, con la que habla de forma regular y cada vez con menos discusiones. Sin embargo, hay un tema que tiene a los tres hermanos enfrentados. Se trata de la relación con Juan Carlos I, al que Felipe VI quiere tener lo más lejos y apartado posible de su figura, mientras que Cristina y Elena quieren repatriarlo o, como mínimo, darle todo su apoyo.

En este sentido, el plan de la infanta Cristina para este verano no es otro que el de organizar una pequeña reunión familiar entre ella, sus cuatro hijos y Juan Carlos I. Y es que por culpa de sus estudios de Irene y las ajetreadas vidas de Miguel, Pablo y Juan, el emérito hace mucho tiempo que no ver a sus nietos de parte de Cristina. Por lo que este verano, aprovechando las vacaciones los llevará hasta Abu Dabi.

Un plan que, a priori no debería tener nada de malo, pero que, no ha acabado de gustar demasiado a un Felipe VI que no quiere que nada que tenga que ver con Juan Carlos I lo salpique. El Rey considera que la figura de su padre sigue siendo demasiado polémica para él y está buscando desvincularse, todavía más, del pasado de los Borbón.

Felipe VI ordenó aislar a papá

La realidad es que la orden de Felipe VI ha sido siempre muy clara. No quiere que nadie se relacione demasiado con Juan Carlos I. Evidentemente permite que Cristina y Elena viajen para cuidarlo en Abu Dabi o en Ginebra. Sin embargo, lo que no le hace tanta gracia es que involucre a sus nietos. Y es que Felipe considera que son sangre nueva y que si se mezclan con su abuelo van a quedar manchados de la imagen corrupta de Don Juan Carlos.

Así pues, lejos de cumplir con la orden de Felipe VI, la infanta Cristina ha comprado ya los billetes de avión para enviar a sus cuatro hijos hasta Abu Dabi para que puedan ver a su abuelo.