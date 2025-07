La infanta Cristina pide a su hermano un acercamiento con su padre porque empieza a sufrir lapsus de memoria

El estado de salud de Juan Carlos es motivo de preocupación para todos los Borbón. El emérito ya no es el hombre que siempre fue. No queda nada de esa personalidad avispada, esa mente rápida y ese espíritu vital envidiable. Ahora, quienes conviven con él aseguran que es como un alma en pena. Ha dejado de disfrutar de la vida y hay muchas cosas que no entiende, llegando a parecer completamente desubicado cuando camina por su mansión. De hecho, ha habido ocasiones en las que ha sido incapaz de reconocer a conocidos y amigos. Algo que ha alertado a la infanta Cristina.

La hija mediana del matrimonio formado por Juan Carlos I y la reina Sofía lo ha pasado realmente mal al ver a su padre tan deteriorado. Ella todavía guardaba el recuerdo del emérito en sus mejores momentos, y verlo así la ha dejado devastada. Sabe que ya no es él y que, con el tiempo, solo va a empeorar de forma cada vez más pronunciada. Algo que ya ha comunicado a su hermano, Felipe VI.

El Rey no quiere saber nada de su padre

Felipe VI es plenamente consciente del delicado estado de salud en el que se encuentra su padre. Sin embargo, guarda mucho rencor y resentimiento hacia él. No es capaz de perdonarle todo lo que hizo a la Casa Real y, en especial, a la reina Sofía, que sigue pasando noches sin dormir y días sin comer por el estrés que le provocó la actitud de Juan Carlos I. Por ello, se niega a permitir que vuelva a España.

Cristina le pide un gesto de humanidad

El deterioro de Juan Carlos I es tan pronunciado que la infanta Cristina ya no sabe cómo pedírselo a su hermano. Ella ve cómo su padre se va apagando poco a poco, sin poder hacer nada al respecto. De hecho, Cristina tiene pánico a ver cómo Juan Carlos I muere en Abu Dabi; no quiere esta deshonra para él. Por ello, sigue insistiendo y tratando de convencer, por las buenas, a su hermano.

Así pues, viendo lo mal que está su padre, la infanta Cristina sigue intentando convencer a Felipe VI para que permita que Juan Carlos I pueda pasar sus últimos momentos de vida en España.