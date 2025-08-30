La infanta Cristina pide ayuda a su padre, Juan Carlos I: “Ha sido rechazado cuatro veces en un mes”

Unos años atrás, Miguel Urdangarin se presentaba como la gran esperanza y el orgullo de los Urdangarin. El joven venía de estudiar una carrera universitaria y se le presuponía un brillante futuro profesional. Lo aprobó todo con éxito y demostró ser un estudiante para nada desdeñable. Rompía con todos los esquemas propios de los Borbón, trabajaba en clase y estudiaba todo lo que tocaba. Parecía el chico perfecto. Sin embargo, el paso del tiempo ha hecho que no sea diferente a los demás y que se convierta en un serio problema para la infanta Cristina, que ya no sabe qué hacer con su hijo.

En el último año, Miguel no ha hecho nada más que buscarse problemas y no hacer nada de provecho con su vida. Ha demostrado una especial irresponsabilidad y se ha dedicado a vivir la vida como si nada. Se ha metido en problemas de todo tipo en la noche de Madrid y ha acabado hartando a su madre, que ya no sabe qué hacer para que Miguel se ponga a buscar trabajo de una vez por todas. Además, tiene estudios para comenzar a ser un joven de provecho.

El dinero de Juan Carlos I no es la solución

La realidad es que cuando se tiene una paga de más de 10.000 euros al mes, uno vive mucho más relajado. Esto es lo que le pasa a Miguel, que viendo que no tiene que mover ni un dedo para ganar más que el 95% de los españoles, no se esfuerza para hacer nada más que vivir y poner la mano cada mes. Sin embargo, la infanta Cristina ha dicho basta y le ha pedido a Don Juan Carlos que le ofrezca una solución diferente.

Según cuentan, Miguel “ha sido rechazado cuatro veces en el último mes”. Ningún empresario se quiere arriesgar a contratar a alguien como el hijo de la infanta Cristina. Es irresponsable, poco dedicado a su trabajo y a su vida. Por lo que para encontrar trabajo va a necesitar un pequeño empujón extra. Y es ahí donde entran los contactos del emérito.

Así pues, para poder encauzar el errático rumbo de la vida de Miguel Urdangarin, la infanta Cristina le ha pedido a Juan Carlos I que use sus contactos para encontrarle un buen trabajo para que se centre de una vez por todas.