La infanta Cristina pregunta a Casa Real si está perjudicando a Pablo Urdangarin

En Zarzuela nunca han acabado de estar especialmente contentos con el comportamiento reciente que está teniendo Pablo Urdangarin. El hijo de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina siempre ha sido el más cercano a su padre y el que más apoyo le ha mostrado en todo momento. Un apego tan grande que ha hecho que el joven le rinda homenaje cada vez que se enfunda la camiseta de su equipo, el Fraikin Granollers, con el que juega con el dorsal 77 en honor al mítico número 7 que llevaba su padre en el FC Barcelona.

Sin embargo, a Felipe VI no le hace tanta gracia que uno de sus sobrinos vaya presumiendo de la figura de Iñaki Urdangarin y que encima haga de abanderado de su padre. Algo que incomoda especialmente a Felipe y a Letizia que no quieren tener nada que ver con Iñaki Urdangarin, pero que tienen que aguantar, a su vez, que Pablo haga homenajes semanales al que fuera Duque de Palma.

Pablo sigue sin ser llamado con la Selección

Ante esta situación, Pablo y la infanta Cristina comienzan a tener la mosca detrás de la oreja respecto de las ausencias continuadas de Pablo en las convocatorias de la Selección española. El joven es uno de los más grandes talentos del balonmano español, pero sigue sin contar para el seleccionador nacional, que todavía no ha apostado por un Pablo que sí que cuenta con el interés de varios de los mejores equipos de Europa.

Una realidad que ha llamado mucho la atención de todos los Urdangarin y que ha llevado a Cristina a preguntar a su hermano si ha hecho alguna llamada para evitar que Pablo sea convocado con la selección absoluta. Y es no son pocos los que consideran que no es normal que Pablo Urdangarin no forme parte de las convocatorias para la Selección de España de balonmano, siendo uno de los jugadores más prometedores del país.

Así pues, no han sido pocas las sospechas respecto de que haya sido Felipe VI el encargado de vetar a Pablo Urdangarin en la Selección Española, donde no cuentan con el hijo de Iñaki.