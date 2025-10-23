La infanta Cristina se acostó con un amigo de Iñaki Urdangarin mientras él vivía en la miseria

La realeza española vuelve a ocupar los titulares. Esta vez, la protagonista es la infanta Cristina. Los rumores que circulan apuntan a un presunto romance con un amigo cercano de Iñaki Urdangarin durante su estancia en prisión. Según diversas fuentes, Urdangarin cree que su exesposa mantuvo una relación con alguien de su círculo íntimo en Barcelona.

El escándalo, de confirmarse, podría ser un golpe devastador para la imagen pública de la infanta Cristina. Su matrimonio con Urdangarin ya estuvo marcado por polémicas judiciales y acusaciones de infidelidad. Ahora, los viejos fantasmas parecen regresar. Quienes conocen a la familia aseguran que Urdangarin se sintió traicionado en dos frentes: primero, por el abandono de su amigo en el momento más complicado, y segundo, por la supuesta relación con Cristina mientras él cumplía condena.

Hasta ahora, la infanta y su entorno han optado por el silencio. Sin embargo, desde la Casa Real se vigila de cerca la evolución de estos rumores. Algunos aseguran que, de confirmarse, podrían adoptarse medidas para proteger la imagen de la familia. La tensión vuelve a estar servida.

Los fantasmas del pasado: Urdangarin y sus polémicas

Iñaki Urdangarin no es ajeno a los titulares por infidelidades. Su vida personal siempre ha estado bajo el ojo público. Durante y después de su matrimonio con la infanta Cristina, surgieron rumores sobre relaciones extramatrimoniales. Algunos de estos vínculos nunca se confirmaron, pero los medios de comunicación insistieron en ellos durante años.

Uno de los casos más sonados fue su relación con Ainhoa Armentia, una abogada con la que trabajó mientras estaba en prisión por el caso Nóos. A pesar de las primeras desmentidas, imágenes de ambos comenzaron a circular, mostrando cercanía y complicidad. Tras salir de la cárcel, fueron fotografiados juntos en múltiples ocasiones, tanto en situaciones informales como formales. La polémica no tardó en aparecer, con muchos críticos cuestionando su respeto hacia los sentimientos de la infanta Cristina.

Hoy, el nombre de Urdangarin sigue ligado a los escándalos. Sus errores judiciales y supuestas infidelidades parecen formar parte de un legado difícil de borrar. Y ahora, con los rumores sobre la infanta Cristina, la historia vuelve a recordarnos que la vida de la realeza siempre está bajo el escrutinio público, donde los secretos no permanecen ocultos por mucho tiempo.