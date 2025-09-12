La infanta Cristina vuela de urgencia a Madrid

No están siendo días nada sencillos para la reina Sofía, la emérita está teniendo que hacer frente a una serie de situaciones muy delicadas a nivel mental y físico. Ya no se trata del simple paso de los años, que también hacen mella en la madre de Felipe VI, sino que el hecho de tener que estar constantemente pendiente de su hermana, Irene de Grecia, ha causado un dolor emocional muy duro en la reina Sofía, que a lo largo de estas semanas ha presentado un empeoramiento tan grave y preocupante, que ha hecho que sus hijos hayan tenido que estar mucho más pendientes de ella de lo que estaban acostumbrados.

Hasta ahora, la emérita siempre había sido capaz de valerse por ella misma. Ha sido una mujer muy independiente, fuerte y capaz de superarlo todo sin miedo. Lo ha aguantado absolutamente todo, desde las humillaciones e infidelidades de Juan Carlos I, hasta acusaciones de todo tipo contra la Casa Real. Sin embargo, ha llegado un punto en el que ya no ha sido capaz de gestionar tantas cosas. Y el empeoramiento de la tía Pecu ha sido devastador para ella; no se imagina una vida sin su hermana.

Cristina se traslada para estar cerca de su madre

Ante esta situación tan delicada, ha sido la infanta Cristina la primera en actuar. Los tres hijos de la emérita llegaron al acuerdo de que se irían turnando a la hora de cuidar de su madre en estos momentos tan complicados. Es por este motivo que ahora ha sido Cristina la que ha dejado Suiza para estar en Madrid. Pasará todo el fin de semana en la capital para asegurarse de que su madre está bien.

La infanta sabe que su madre no come bien y que está muy desanimada por todo lo que ha estado pasando. No aguanta la presión y el hecho de saber que su hermana se muere la ha dejado devastada. Según ciertas informaciones, ha llegado a perder hasta 10 kilos en los últimos meses. Algo que es insostenible.

Así pues, para garantizar que la reina Sofía está bien, Cristina se ha desplazado de urgencia hasta Madrid para hacerle compañía a su madre y no dejarla sola en un momento tan complicado de su vida.