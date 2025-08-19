La infanta Cristina y la infanta Elena vuelven a estar peleadas con su hermano

No está siendo el verano más sencillo para la Casa Real, Felipe VI está viendo cómo los problemas se le comienzan a acumular y no puede hacer más que intentar frenarlos todos, con un éxito más que dudoso. Y es que no hay nada que esté yendo según lo planeado. Letizia ha comenzado a echar a todo el mundo de Marivent, Juan Carlos I e Iñaki Urdangarin comienzan a ir a la suya sin tener en cuenta nada de lo que tenga que ver con Zarzuela y, por si fuera poco, la infanta Cristina y la infanta Elena están metiendo más leña al fuego al estar enfrentadas a Letizia y al apoyar al emérito en esto de sacar a la luz sus memorias, rompiendo cualquier pacto con Felipe VI.

Ante esta situación tan crítica, al rey de España no le ha quedado otra que reunirse con sus dos hermanas para darles una buena reprimenda. Considera que no están actuando nada bien y que todo lo que han hecho está yendo en contra de los intereses de la Casa Real. Están incitando a Juan Carlos I a actuar muy mal y, de paso, también han animado a Iñaki Urdangarin a hacer lo mismo. Y es que, según lo que cuenten en sus respectivos libros, pueden reventar la imagen de la Casa Real de España.

Felipe VI, muy enfadado con sus hermanas

El enfrentamiento comenzó con la orden directa de Letizia de echar a los Urdangarin y a los Marichalar de Marivent, siempre que ella estuviera en el palacio. Esto fue lo primero que encendió los ánimos en Elena y Cristina, las cuales acabaron de echar más leña al fuego al animar a su padre a redactar sus memorias. Un relato en el que será él quien cuente toda su verdad.

Todo esto ha hecho que Felipe VI esté muy enfadado con sus hermanas. Ha pasado de intentar hablar con ellas para arreglar la situación a romper cualquier tipo de contacto. Ahora apenas habla con ellas y ya les ha hecho saber que no quiere saber nada. Han actuado muy mal y no se lo va a perdonar fácilmente.

Así pues, con todas las crisis que han azotado Zarzuela a lo largo de los últimos tiempos, Felipe VI ha acabado estallando y ha roto relaciones con Elena y Cristina, a las que responsabiliza de la errática toma de decisiones de Juan Carlos I y de Iñaki Urdangarin.