La infanta Cristina y la madre de Iñaki Urdangarin, Claire Liebaert, se han distanciado

El divorcio entre Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina se firmó a comienzos de 2024, pero la ruptura sentimental había estallado mucho antes. Desde aquel enero de 2022 en el que las fotografías del exduque de Palma paseando con Ainhoa Armentia se hicieron públicas, nada volvió a ser igual en el entorno familiar. Y es que las consecuencias no solo marcaron a los protagonistas, también a quienes estaban alrededor, especialmente a Claire Liebaert, la madre de Iñaki.

La belga nunca ocultó su afinidad con la infanta. De hecho, su apoyo fue inmediato. Desde el primer momento, se posicionó del lado de Cristina, rechazando de manera contundente a Ainhoa. Para Claire, la única nuera reconocida era la hija de los reyes eméritos. No se trataba de un gesto protocolario, sino de una lealtad nacida de años de relación, complicidad y cariño. Tanto fue así que, incluso después de la separación, continuaba con Cristina como si nada hubiera pasado: llamadas, planes, comidas e incluso los habituales veranos en Bidart.

Por el bien de todos, Claire su tuvo que alejar

Sin embargo, el tiempo ha forzado un cambio. La presión no vino de fuera, sino de dentro de su propia casa. Según ha trascendido, fue el propio Iñaki quien pidió a su madre que frenara esa cercanía con la infanta. Lo hizo con un argumento directo: por el bienestar y la comodidad de Ainhoa Armentia, lo mejor era que Claire se alejara de Cristina lo máximo posible. Una exigencia que no gustó nada a Claire, que siempre defendió a la madre de sus nietos frente a todos.

De este modo, la relación entre suegra y exnuera se ha enfriado de manera evidente. Ya no hay veranos compartidos, ni largas estancias en la costa francesa, ni los gestos de familiaridad que marcaron tantos años. La distancia ha sido la única salida para evitar tensiones, aunque el coste emocional haya sido alto.

Así pues, lo que antes parecía inquebrantable hoy se ha transformado en una cordialidad distante. La infanta Cristina ha entendido el mensaje y ya no forma parte del círculo cercano de Claire Liebaert. La madre de Iñaki ha elegido ceder ante su hijo, aunque en el fondo sienta que ha perdido a alguien que consideraba parte de su familia.