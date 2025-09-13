La infanta Elena, contra su hermano, escena bochornosa, la han puesto en la calle

Hace tiempo que Felipe VI y la infanta Elena mantienen una relación mucho más que tensa. El hecho de que la hermana mayor se haya dedicado a apoyar y animar a su padre a la hora de comenzar a preparar la redacción de sus memorias ha sido algo imperdonable para un Felipe VI que considera que su hermana lo ha traicionado a él y a la Casa Real. Es una situación completamente inaceptable y, a pesar de que de cara al público no va a hacer nada, sí que le ha dejado de hablar desde hace varias semanas. La relación no hace más que ir a peor.

En este sentido, según han revelado fuentes cercanas a Zarzuela, el servicio doméstico ya ha sido advertido de que Victoria Federica no va a volver a poner un pie dentro de la residencia real hasta nuevo aviso. De modo que no van a tener que trabajar ni limpiar de forma diaria su estancia en Zarzuela. Una orden que habría venido dada desde arriba. Es decir, que ha sido el propio Felipe VI, el que, de forma unilateral, ha decidido echar de Zarzuela a su sobrina de parte de los Marichalar.

Llega septiembre y Zarzuela debe quedar tranquila

La realidad es que el hecho de que Felipe VI permitiera a Victoria Federica hospedarse en Zarzuela durante el verano se vio como una pequeña anomalía. Ya se evidenció que el monarca español no la quería desde antes de la temporada estival. Sin embargo, en un gesto conciliador, aceptó que veraneara en Zarzuela. Sin embargo, con la llegada de septiembre eso se ha acabado y la hija de la infanta Elena ha acabado de patitas en la calle.

Esta decisión de echar a Victoria Federica, llega en un momento de máxima tensión entre Felipe VI y su hermana. No se pueden ver y ya ni se hablan. Por lo que, según cuentan en Zarzuela, esto no sería más que una venganza perfectamente orquestada por parte del Rey de España, que ha dejado claro a su hermana que ir en su contra trae consecuencias serias.

Así pues, mientras que a Elena le puede hacer poco, Felipe VI ha decidido que lo mejor es comenzar a arremeter contra lo que Elena más quiere. Es decir, sus hijos, en este caso Victoria Federica, que ha sido expulsada unilateralmente de Zarzuela.