La infanta Elena elige una mansión en Portugal adaptada para los problemas de movilidad de su padre

Los días pasan y Juan Carlos I no mejora en nada su estado de salud. El emérito pierde cada vez más capacidades en cuanto a su movilidad y, a nivel mental y cognitivo, tampoco es el mismo de antes. El que fuera Rey de España se encuentra en un momento realmente malo y ha comenzado a asumir que esto podría ser el inicio de su final. Apenas puede mantenerse de pie, hace meses que no siente que está en un buen estado de salud y las cosas van de mal en peor en cuanto a su relación con Felipe VI, quien se sigue negando a perdonar a su padre y a aceptar su regreso a España.

Ante esta situación, Don Juan Carlos ha comenzado a entender que su deber es buscar alternativas para poder morir lo más cerca que pueda de España. Es por este motivo que, tal y como cuenta Diego Arrabal, el emérito lleva un mes visitando mansiones en Portugal para determinar en qué lugar se va a hospedar durante los próximos meses o años. Un plan que responde a la voluntad del emérito de ir acercándose a España.

Juan Carlos I no encuentra la mansión ideal

La realidad es que, tras varios intentos fallidos a la hora de encontrar ese domicilio perfecto para Don Juan Carlos, ha sido la infanta Elena la que ha encontrado, en Cascais, el lugar ideal para que el emérito viva perfectamente. En este sentido, no se trata ni de los metros cuadrados, ni de los lujos, ni de otra cosa que no sea la accesibilidad de la mansión, la cual debe disponer de todo tipo de facilidades para una persona de movilidad reducida.

Juan Carlos I no es capaz ni de mantenerse de pie, de modo que Elena ha entendido que no puede vivir en un lugar con escaleras y sin alternativas para salvarlas. Es por este motivo que se han instalado pequeños elevadores para que la silla de ruedas de su padre no encuentre obstáculos.

Así pues, Elena ya ha definido, junto a Juan Carlos I, la que será su nueva mansión en Portugal, lugar en el que espera vivir a lo largo de los próximos tiempos.