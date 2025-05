La infanta Elena es clienta habitual de la clínica privada para ricos con problemas

La infanta Elena siempre ha tenido un estilo muy natural y relajado. No se preocupa demasiado por las formalidades, y eso la hace cercana. Pero detrás de esa imagen despreocupada, cuida mucho su salud y bienestar. Según fuentes cercanas, recurre varias veces al año a una clínica de lujo muy exclusiva. Allí busca recuperarse después de épocas de excesos, como el verano o las fiestas navideñas.

Este lugar se llama Buchinger Wilhelmi y está en Marbella. Es famoso por sus tratamientos de ayuno terapéutico y programas detox. La clínica tiene más de cien años y es un refugio para muchas celebridades y gente con mucho dinero que quiere cuidar su cuerpo y mente. La infanta Elena se convierte en una clienta habitual, reservando estancias para limpiar su organismo y mantener el equilibrio emocional.

Un método exclusivo para regenerar cuerpo y mente

El método principal que sigue la clínica es el ayuno terapéutico. Durante aproximadamente 14 días, los pacientes solo toman caldos, zumos e infusiones durante 10 días. Parece duro, pero el resultado es una limpieza profunda del cuerpo. Para quienes no quieren algo tan estricto, ofrecen dietas con pocas calorías, que aseguran un mínimo de 800 diarias.

Este tipo de tratamientos no son baratos. El coste puede variar entre 5.000 y 30.000 euros por dos semanas, dependiendo de la habitación y servicios elegidos. La infanta Elena no es la única que confía en este centro. Otros rostros conocidos, como Isabel Preysler o Tamara Falcó, también van regularmente. Incluso se rumorea que su hijo, Froilán, ha probado algunos de estos programas. Aunque no hay confirmación oficial, su cambio físico reciente hace pensar que podría haber seguido algún plan similar. Sea como sea, esta clínica privada es un refugio para la élite que busca cuidar su salud de manera profunda y exclusiva.

Para la infanta Elena, estos periodos en la clínica no solo representan una oportunidad para depurar su cuerpo tras los excesos, sino que también se convierten en un momento vital para desconectar del bullicio y las presiones del día a día, y reencontrarse plenamente consigo misma, priorizando de forma consciente su salud física, emocional y mental en un entorno exclusivo, tranquilo y cuidado al detalle.