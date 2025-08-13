La infanta Elena es la sospechosa número 1 en la trama que investiga Casa Real

A lo largo de los últimos meses hemos visto cómo Juan Carlos I ha comenzado a ir por libre. El emérito ha roto el pacto que tenía con Felipe VI y ha comenzado a tomar una serie de decisiones de lo más erráticas. Y es que, lejos de asumir que lo mejor es guardar silencio y evitar meterse en más líos desde Abu Dabi, el emérito ha optado por comenzar a defenderse con uñas y dientes de todos aquellos que se han encargado de dilapidar su imagen a través de unas informaciones que él se esfuerza en decir que son falsas e interesadas. Una idea que Elena habría reforzado.

Desde Zarzuela han iniciado, junto al CNI, una serie de investigaciones para definir qué es lo que ha hecho que un Juan Carlos I en un estado más que débil haya comenzado a envalentonarse para tomar medidas contra personas como Revilla o Corinna, y que además se haya lanzado a publicar sus memorias. Y estas investigaciones siempre arrojan a la misma sospechosa: la infanta Elena. Una teoría que encaja a la perfección con el tipo de persona que es y ha sido la hija mayor del emérito.

Elena, la hija más Borbón de Juan Carlos I

La realidad es que si hay una persona que va a defender con todo a la figura del emérito, esa es la infanta Elena. La hermana mayor de Felipe VI siempre ha estado del lado de su padre y lo ha apoyado con todo. Según sabe el CNI, ella misma lo habría animado a redactar unas memorias como medida de presión para hacer que Felipe VI accediera a su traslado a Portugal y también ha sido cómplice en las negociaciones con Iñaki Urdangarin, con el que también han apuntado a los Reyes de España.

De este modo, si hay una persona sospechosa de haber estado del lado de su padre y claramente en contra de la estabilidad y comodidad de Felipe VI, esa es la infanta Elena, que ha ido apoyando a su padre en todo, incluso en aquellas decisiones que son de lo más controvertidas y erráticas.

Así pues, parece que el enemigo de Felipe VI siempre ha estado en casa. Se trata de la infanta Elena, que desde el silencio y al lado de Juan Carlos I ha ido inculcando malas ideas a su padre.