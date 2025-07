La infanta Elena explica a su padre, Juan Carlos I, que se muere

Hace tiempo que no llegan buenas noticias a la Casa Real, cuando no se trata de los problemas de salud de Juan Carlos I, es por el empeoramiento mental y físico de la reina Sofía y, si no, por los efectos del Alzheimer sobre la hermana de la emérita, Irene de Grecia, la cual lleva años perdiendo sus facultades cognitivas de forma grave y acelerada por culpa de los efectos de una enfermedad que la ha llevado a no ser capaz ni de reconocer a sus seres queridos. Provocando una situación absolutamente dramática en la Casa Real de España, y que ha dejado devastada a la reina Sofía.

Ante esta situación, Juan Carlos I no quiere quedarse al margen y ya ha pedido a la infanta Elena que lo mantenga muy bien informado sobre todas las novedades relativas al estado de salud de aquellos que residen en Zarzuela. En especial sobre la reina Sofía y la infanta Elena, las cuales llevan bastante tiempo sin levantar cabeza.

Elena se lo ha contado todo a su padre

La realidad es que la infanta Elena no se ha guardado ni un solo dato sobre el estado de salud de la tía Pecu y ya le ha contado a Juan Carlos I todo lo que los médicos les han estado transmitiendo a ella, a Cristina y a Felipe VI. El avance del Alzheimer es ya imparable, la enfermedad va ganando terreno en las capacidades cognitivas de Irene de Grecia y no hay forma de recuperar nada. Ahora lo único que queda es darle un final de vida digno a la hermana de la reina Sofía y acompañarla en el proceso que, de forma inevitable, la va a llevar a fallecer.

La realidad es que el pronóstico cayó como una losa en Zarzuela. Y es que la tía Pecu es una de las personas más queridas en la Casa Real, y saber que ya no hay nada que hacer, ni por darle algo más de calidad de vida, ha dejado devastados a los Borbón.

Así pues, Juan Carlos I ya sabe que el estado de salud de Irene de Grecia es crítico. Los médicos ya no le dan ninguna esperanza y solo trabajan para darle el mejor final de vida posible.