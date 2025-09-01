La infanta Elena explica a sus hijos que su estado ha empeorado

La infanta Elena atraviesa días muy difíciles. En silencio, ha tenido que sentar a sus hijos, Froilán y Victoria Federica, para explicarles lo que todos en la familia temen escuchar: la situación de su abuela, la reina Sofía, y de su hermana Irene de Grecia se ha agravado en las últimas semanas.

La realidad dentro de Zarzuela es preocupante. A sus 86 años, Sofía está abatida, afectada por una profunda tristeza que la mantiene lejos de la vida pública. Su refugio, siempre compartido con su hermana Irene, se ha convertido en un lugar de desolación. Irene, cariñosamente llamada tía Pecu, ya no reconoce a nadie. El Alzheimer ha borrado casi por completo su memoria y la mantiene postrada, obligando a Sofía a presenciar cada día el deterioro de la persona que más la ha acompañado en la vida.

La reina Sofía lo está pasando realmente mal

Y es que el dolor es doble. Sofía no solo asume el adiós anticipado de su hermana, sino que también muestra un deterioro físico y anímico que preocupa profundamente a sus hijos. La infanta Elena, consciente de la gravedad, ha intentado que sus propios hijos pasen más tiempo cerca de la reina emérita, convencida de que la presencia de los nietos puede ser un bálsamo en medio de tanta oscuridad.

De este modo, Froilán y Victoria Federica empiezan a estar más presentes en Zarzuela. No se trata solo de visitas protocolarias, sino de compañía real, de compartir tardes con su abuela y darle la cercanía que ahora necesita. Elena cree que, pese a las diferencias y conflictos que arrastra la familia, el amor de los nietos puede dar algo de paz a Sofía en este momento tan vulnerable.

Así pues, mientras la enfermedad de Irene de Grecia avanza sin freno y la reina Sofía se ve más frágil que nunca, la infanta Elena ha asumido un papel esencial dentro de la familia Borbón: mantener unidos a los más jóvenes y recordarles que, por encima de todo, su abuela necesita sentir que no está sola en el tramo más duro de su vida en el que se va a quedar sin su gran apoyo.