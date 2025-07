La infanta Elena explica que su padre tiene la pierna completamente morada

A lo largo de los últimos meses, los problemas no han hecho más que acumularse para un Juan Carlos I que no es capaz de mejorar de ninguna de las maneras. Cuando no se trata de problemas relacionados con su vida pasada en España, es por culpa de un físico gravemente deteriorado y que ha llevado al emérito a ser incapaz de moverse y de tener una vida normal. Lo que ha generado que se haya tenido que cambiar de mansión en Abu Dabi y que ahora en Portugal le sea muy complicado definir su nuevo hogar, ya que no todas las casas son 100 % accesibles para una persona como él.

Las más recientes informaciones apuntan a que Juan Carlos I ya no es capaz ni de mover la pierna. Se le ha quedado completamente rígida y no es capaz de moverla para nada. Lo que ha hecho que don Juan Carlos haya acabado postrado en una silla de ruedas de forma irremediable. Lo que, tal y como está contando la infanta Elena, ha comenzado a pasar seria factura.

La pierna del emérito da miedo de ver

Según hemos podido saber, la infanta Elena ya le ha contado a su hermano, Felipe VI, y a la infanta Cristina, que esa pierna completamente inmovilizada ha pasado a un estado todavía peor. Ahora se puede ver como está completamente morada. La incapacidad para mover esa extremidad ha acabado haciendo que la circulación se corte casi por completo, que los dolores aumenten y que la apariencia de esa pierna dé miedo. Esto podría acabar siendo un muy grave problema para Juan Carlos I, que deberá someterse a terapias específicas para evitar que la sangre se le acumule ahí y pueda causar un problema mayor.

De este modo, entre masajes y todo tipo de medidas preventivas, parece que el emérito va a tener que visitar de forma todavía más habitual el hospital donde lo han estado tratando de todas las formas posibles. Sin embargo, por mucho que lo han intentado, el resultado siempre es el mismo: dolor y la pierna de Juan Carlos I completamente rígida.