La infanta Elena ha dejado de hablar con su hermano

A lo largo de los últimos meses, la relación entre Felipe VI y su padre se ha vuelto sumamente fría. El Rey de España considera que Juan Carlos I está dando los pasos opuestos a lo pactado para que pueda volver con tranquilidad a España. Y es que, lejos de mantenerse lo más lejos posible de las polémicas, parece que el emérito se empeña en buscar justamente lo contrario. Desde demandar a Corinna Larsen y a Miguel Ángel Revilla hasta anunciar la publicación de un libro con sus memorias, el cual va a contar con lo que Juan Carlos I ya ha anunciado que será “su verdad”, evitando así que sean otros los que cuenten su vida. Algo que no hace ninguna gracia a Felipe VI.

El Rey de España considera que si su padre se decide por publicar ese libro, va a dejar muy tocada la imagen de la Casa Real. Y es que, cuente o no toda la verdad sobre Zarzuela, Felipe VI cree que no hay ninguna forma de que esto vaya a salir nada bien. Es por este motivo que ha estado presionando, durante meses, para evitar la publicación de estas memorias de Juan Carlos I. Algo que en ningún momento ha hecho efecto en un Juan Carlos I que está decidido a sacarlas a la luz.

La infanta Elena, del lado de su padre

Como ya no debe ser sorpresa para nadie, la infanta Elena ha reiterado su apoyo incondicional para papá. Don Juan Carlos sabe que su hija mayor está de su lado en esta guerra y que va a hacer todo lo que sea necesario para que sus memorias vean la luz. Elena cree, genuinamente, que lo mejor para el bien de su padre es que se cuente toda la verdad desde su perspectiva. Algo que nunca antes se ha hecho.

Todo esto ha llevado a Felipe VI a estar muy enfadado y decepcionado con la actitud que ha adoptado su hermana. Cree que no le está haciendo ningún bien ni a la Casa Real ni a su padre. Una falta de entendimiento que ha distanciado a los hermanos, ha provocado más de una discusión y los ha llevado a dejar de hablarse.

Así pues, el hecho de que Felipe VI no quiera que Juan Carlos I publique sus memorias y que la infanta Elena sea la principal instigadora para que el emérito las redacte y publique ha provocado una gran bronca entre los dos hermanos.