La infanta Elena ha pedido a su hermano tener mayor importancia en la familia

Desde su llegada al trono, Felipe VI tomó la decisión de ir reduciendo al mínimo las apariciones públicas de sus hermanas. Con el tiempo, Elena y Cristina fueron desapareciendo del espectro público hasta un punto en el que la noticia no era el acto en sí mismo, sino el hecho de que Cristina o Elena formaran parte de la representación de Casa Real. En este sentido, mientras que Cristina quedó absolutamente eliminada a raíz del caso Nóos, Felipe VI fue diluyendo, sin un gran motivo aparente, las apariciones de una Elena que lleva varios años reclamando tener un mayor protagonismo dentro del organigrama de la Casa Real.

En este sentido, tal y como apuntan fuentes internas de Zarzuela, la infanta Elena ya le ha pedido a su hermano que no quiere seguir teniendo un papel tan residual y secundario. Se ha hartado de no ser nadie y de no tener el protagonismo que se merece. Cree que ya ha hecho lo suficiente como para tener un papel digno y no ser la última de la fila a la hora de designar responsabilidades.

La infanta Elena reclamó a Felipe VI tener más protagonismo en la DANA

El inicio del enfado y de las reclamaciones por parte de la infanta Elena llegaron a raíz de la DANA. En esa crisis tan grave, fueron Felipe VI y Letizia los que se encargaron de mostrar su apoyo a las familias valencianas que se vieron afectadas por las inundaciones producidas a finales de año. Una representación de la Casa Real en la que Elena no fue invitada, a pesar de que ella quería ir. Así lo aseguró Laurence Debray (biógrafa del rey Juan Carlos), llevando a un gran enfado por parte de la hermana mayor de Felipe VI.

Fue a raíz de ese momento en el que Elena comenzó a mantener reuniones con su hermano pequeño para dejarle claro que merece un mayor respeto y que no deben contar con ella para que acuda a aquellos actos menores en los que nadie quiere ir.

Así pues, tras lo de la DANA, la infanta Elena comenzó a exigir a su hermano que respetara su posición en la Casa Real y que comenzara a concederle permiso para presidir actos de mayor relevancia. Algo que, por ahora, no está pasando.