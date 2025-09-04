La infanta Elena ha sido la encargada de explicarle a su padre que la reina Sofía está grave

La reina Sofía está muy mal y ya no se trata solamente de la edad y de sus consecuencias, sino que es algo peor. La madre de Felipe VI se encuentra en el peor momento de su vida a nivel psicológico, no levanta cabeza y lo demuestra en su día a día. Los que conviven con ella han visto que ya no es la de siempre, apenas sonríe, no bromea ni es capaz de encontrarle demasiado sentido a la vida. Más bien todo lo contrario, muchos cuentan que ven como se arrastra sin ninguna ilusión por nada. Algo que preocupa mucho en Casa Real.

Esta delicada situación en la que se encuentra la reina Sofía ha hecho que sus hijos ya se pongan en alerta, saben que su madre está en un momento sumamente complicado a nivel mental, va viendo como su hermana, Irene de Grecia se va muriendo poco a poco y ella está destrozada, apenas come y su alegría es inexistente. Lo pasa muy mal y tanto Felipe VI como Elena y Cristina saben que eso puede tener un final trágico si la actitud de Sofía ante la vida no cambia pronto.

Juan Carlos I ya ha sido informado

Conscientes de la gravedad de todo, los hijos de Sofía y Juan Carlos, llegaron a la conclusión de que lo mejor era avisar al emérito y mantenerlo bien informado de la situación en la que se encuentra su esposa. No es plato de buen gusto saber que se está muriendo una persona tan importante, pero era mejor esto que ocultarlo y no permitir que lo sepa. Y la encargada de hacerlo no podía ser otra que la infanta Elena, persona de máxima confianza del emérito y por la que pondría la mano en el fuego.

La realidad es que hay muy poco que pueda hacer un Juan Carlos I que sabe que lo mejor que puede hacer por su esposa es mantenerse lo más lejos posible de ella y evitar que aparezcan más escándalos relacionados con sus infidelidades. Este tema le hace mucho daño y él lo sabe, por lo que va a cuidar algo más todos los conflictos que lo rodean.

Así pues, Juan Carlos I también es plenamente consciente del estado grave de salud en el que se encuentra su mujer, que en pocos meses ha perdido hasta 10 kilos.