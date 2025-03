La infanta Elena, humillada en las clases altas de Madrid por una habladuría del novio de Victoria Federica

Victoria Federica se ha convertido, por méritos propios, en una de las figuras más reconocidas de toda la Casa Real. La nieta de Juan Carlos I se ha acostumbrado a ser noticia por mil y un motivos diferentes. En este sentido, cuando Victoria Federica no ha sido noticia por sus apariciones públicas y sus actuaciones en redes sociales, lo ha sido por culpa de su ajetreada vida amorosa, que la ha llevado a ser vista con varios hombres, los cuales, de forma instantánea se han convertido en figuras muy reconocidas en todo España.

Como no puede ser de otra forma, Victoria Federica siempre se ha rodeado de hombres de las más altas esferas. Un grupo del que también forma parte su nuevo novio, Borja Moreno Oriol, un importante empresario madrileño que conoció a la nieta de Juan Carlos I en verano y que se ha acabado enamorando de ella tras un largo amor de verano.

Sin embargo, a pesar de que el joven empresario está encantado con su novia, la realidad es que lo que no le acaba de gustar es la faceta mediática de una Victoria Federica que lleva paparazzi allá a donde vaya. Una situación que ha generado mucha incomodidad, tanto en el propio Borja Moreno Oriol como en todo su entorno. Y es que si hay algo que no interesa a los empresarios con los que se codea Vic, son los escándalos.

Las élites de Madrid pasan de los Borbón

por culpa de todo el lío que siempre rodea a los Borbón, ha sido que en las altas esfera de Madrid no están nada contentos de rodearse o de tener nada que ver con la Casa Real. Una situación que no solamente salpica a Victoria Federica, sino que también deja señalada a la infanta Elena, que por culpa de las habladurías sobre su hija ha sido apartada de algunos círculos de élite en la capital española, donde no quieren ni paparazzi ni ruido mediático.

Así pues, en las clases altas de Madrid no acaban de estar especialmente contentos de estar acompañados de la infanta Elena y de Victoria Federica, a las que consideran especialistas a la hora de crear problemas y de atraer a los paparazzi, algo que no interesa nada a los grandes empresarios, que prefieren mantener alejados de los focos.