La infanta Elena no habla nada bien de Leonor ni la infanta Sofía por el desprecio a su padre, Juan Carlos I

Hace ya más de dos años que Leonor y la infanta Sofía no se ven con Juan Carlos I y no es que sea una situación que haya buscado el emérito. El que fuera Rey de España siempre ha deseado retomar el contacto con sus nietas. Es un hombre que, si ha demostrado algo en su vida, ha sido devoción por todos sus nietos. Aunque su apoyo y cariño sea mediante el dinero, la realidad es que siempre ha estado ahí para apoyarlos en lo que ha podido. Sin embargo, es como si Leonor y la infanta Sofía despreciaran por completo todo lo que su abuelo les ofrece, desde lo material al cariño que siempre les ha profesado.

Una clara muestra de que apenas dan importancia a su abuelo ha sido este verano. Las hijas de Felipe VI no se han molestado en visitar ni en una sola ocasión a su abuelo. Han preferido salir de viaje y recorrer las islas de Grecia o cualquier otro lugar del mundo con sus amigos y amigas antes que pasar unos pocos días al lado de su abuelo, que les ha pedido en reiteradas ocasiones que lo vayan a ver de vez en cuando. Un deseo que siempre le ha sido negado.

Elena está indignada con sus sobrinas

Está más que claro que Felipe VI y Letizia han puesto de su parte para que sus hijas no vayan a ver a su abuelo. Ninguno de los dos quiere que la mala imagen de Juan Carlos I salpique a Sofía y Leonor. Sin embargo, Elena considera que ya son mayorcitas como para empezar a tomar sus propias decisiones. Ambas han alcanzado la mayoría de edad y tienen capacidad de sobra como para imponerse y decidir que van a ver a su abuelo, quieran o no sus padres.

Esta realidad ha hecho que la infanta Elena, en privado, se dedique a hablar muy mal de sus dos sobrinas, a las que acusa de ser unas desagradecidas y de parecerse demasiado a su madre, de moverse por intereses y de dejar tirado a su abuelo.

Así pues, si alguien le pregunta a la infanta Elena por su opinión sobre Leonor y la infanta Sofía, la respuesta que obtendría no sería nada buena. Al menos si respondiera de forma absolutamente sincera.