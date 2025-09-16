La infanta Elena pide a Felipe VI que deje a Leonor y Sofía visitar al abuelo

Hace varios meses que Juan Carlos I insiste en la necesidad de poder ver a sus nietas por parte de Felipe VI y Letizia. El emérito hace cerca de dos años que no puede estar con ellas y eso le duele en el alma. Siempre las ha querido, al igual que al resto de sus nietos por parte de Elena y Cristina. Sin embargo, su relación siempre se vio enrarecida por culpa de la intervención de los padres, que forzaban la situación para hacer que ninguna de las dos lo pudiera ver. Algo que, según el entorno de Juan Carlos I, siempre le ha hecho mucho daño. Especialmente ahora, que está entrando en una situación muy delicada de salud.

Ante esta situación, según han revelado fuentes cercanas a Casa Real, la infanta Elena ha sido la encargada de trasladar a su hermano la enésima petición por parte de Juan Carlos I de ver a sus nietas y pasar un rato junto a ellas. Una idea que, por cierto, no genera ningún problema en Leonor y la infanta Sofía, que, por su parte, no tienen problema alguno con su abuelo, del que siempre han recibido un trato más que bueno.

Elena propone una visita secreta en Portugal

Con la posibilidad de viajar a Portugal de forma absolutamente secreta y sin problemas, para la infanta Elena ya no hay razones por las que bloquear el encuentro entre las chicas y su abuelo. Elena lo justifica diciendo que, si se elabora un buen protocolo, nadie tiene que enterarse. Ya se hizo con éxito, en su momento, cuando Juan Carlos I estuvo con Leonor en Marín; ahora se puede hacer de nuevo sin riesgo alguno.

Felipe VI teme por la imagen de sus hijas

Por su parte, el Rey de España tiene miedo de que mezclar a sus hijas con su padre pueda acabar siendo algo perjudicial para su imagen pública. Además, considera que no está en posición de hacer ningún favor a un Juan Carlos que solo ha dado problemas y se sigue negando a retirar sus memorias, las cuales van a salir en noviembre.

Todo esto hace que a Felipe VI le pese mucho eso de permitir que Leonor y Sofía se vean con su abuelo. Todo, junto a la gran pelea que va a haber con una Letizia que se niega a facilitar que sus hijas vean, ni un solo segundo, a su abuelo.